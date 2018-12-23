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الهند تختبر صاروخا باليستيا بنجاح

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 01:40 م
الهند تختبر صاروخا باليستيا بنجاح
صاروخ باليستي
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وكالات
 
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اختبرت الهند بنجاح الصاروخ الباليستي من طراز "أغني-4" القادر على حمل رأس نووي، حسبما ذكرت قناة NDTV.

 

ووفقا للقناة، تم إطلاق الصاروخ من حقل التدريب في جزيرة عبد الكلام في خليج البنغال.

 

وقالت هيئة الأبحاث والتطوير الدفاعية الهندية: "تم تجهيز هذا الصاروخ الجديد بإلكترونيات الراديو الحديثة والمدمجة، مما يؤمن له مستوى عال من الموثوقية والدقة".

 

"أغني-4"  قادر على ضرب الأهداف على مسافة تصل إلى 4 آلاف كيلومتر، ويعتبر هذا هو الاختبار السابع  للصاروخ.

 

في أكتوبر، اختبرت الهند الصاروخ البالستيكي Agni-1 الذي تم تطويره بمدى 400 متر.

 

في يونيو ، نجحت الهند في اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز Agni-5 يبلغ مداه 5000 كيلومتر.

 

كما أن يوجد لدى الهند صواريخ من طراز Agni-2 يبلغ مداها ألفي كيلومتر و Agni-3 — من 2.5 ألف إلى 3.5 ألف كيلومتر. يجري تطوير صاروخ Agni-6 بمدى يصل إلى 10 آلاف كيلومتر والقدرة على الإطلاق من غواصة.

 

المزيد عن: صاروخ باليستي حمل رأس نووي الهند اختبار صاروخ باليستي
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