الهند تختبر صاروخا باليستيا بنجاح

اختبرت الهند بنجاح الصاروخ الباليستي من طراز "أغني-4" القادر على حمل رأس نووي، حسبما ذكرت قناة NDTV.

ووفقا للقناة، تم إطلاق الصاروخ من حقل التدريب في جزيرة عبد الكلام في خليج البنغال.

وقالت هيئة الأبحاث والتطوير الدفاعية الهندية: "تم تجهيز هذا الصاروخ الجديد بإلكترونيات الراديو الحديثة والمدمجة، مما يؤمن له مستوى عال من الموثوقية والدقة".

"أغني-4" قادر على ضرب الأهداف على مسافة تصل إلى 4 آلاف كيلومتر، ويعتبر هذا هو الاختبار السابع للصاروخ.

في أكتوبر، اختبرت الهند الصاروخ البالستيكي Agni-1 الذي تم تطويره بمدى 400 متر.

في يونيو ، نجحت الهند في اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز Agni-5 يبلغ مداه 5000 كيلومتر.

كما أن يوجد لدى الهند صواريخ من طراز Agni-2 يبلغ مداها ألفي كيلومتر و Agni-3 — من 2.5 ألف إلى 3.5 ألف كيلومتر. يجري تطوير صاروخ Agni-6 بمدى يصل إلى 10 آلاف كيلومتر والقدرة على الإطلاق من غواصة.