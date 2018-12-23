الهند تختبر صاروخا باليستيا بنجاح
اختبرت الهند بنجاح الصاروخ الباليستي من
طراز "أغني-4" القادر على حمل رأس نووي، حسبما ذكرت قناة NDTV.
ووفقا للقناة، تم إطلاق الصاروخ من حقل
التدريب في جزيرة عبد الكلام في خليج البنغال.
وقالت هيئة الأبحاث والتطوير الدفاعية الهندية:
"تم تجهيز هذا الصاروخ الجديد بإلكترونيات الراديو الحديثة والمدمجة، مما يؤمن
له مستوى عال من الموثوقية والدقة".
"أغني-4" قادر على ضرب الأهداف على مسافة تصل إلى 4 آلاف
كيلومتر، ويعتبر هذا هو الاختبار السابع للصاروخ.
في أكتوبر، اختبرت الهند الصاروخ البالستيكي
Agni-1
الذي تم تطويره بمدى 400 متر.
في يونيو ، نجحت الهند في اختبار صاروخ
باليستي عابر للقارات من طراز Agni-5 يبلغ مداه 5000 كيلومتر.
كما أن يوجد لدى الهند صواريخ من طراز Agni-2 يبلغ مداها ألفي كيلومتر و Agni-3 — من 2.5 ألف إلى
3.5 ألف كيلومتر. يجري تطوير صاروخ Agni-6 بمدى يصل
إلى 10 آلاف كيلومتر والقدرة على الإطلاق من غواصة.