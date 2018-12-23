يلا شوت Zamalek SC .. مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك والقطن اليوم | كورة اون لاين لايف | كورة ستار |الامبراطورية لايف HD

موعد مباراة الزمالك والقطن، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته السهلة المقبلة خارج أرضه أمام مضيفه المتواضع فريق القطن التشادي في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من جديد مثلما كان الحال في مباراة الذهاب من أجل إسعاد جماهير القلعة البيضاء.

يلا شوت Zamalek SC .. مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك والقطن اليوم | كورة اون لاين لايف | كورة ستار |الامبراطورية لايف HD

حيث كان فريق الزمالك قد نجح في تحقيق فوز كاسح في مباراة الذهاب على حساب ضيفه فريق القطن التشادي، وذلك بنتيجة سبعة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بين الفريقين منذ 10 أيام تقريباً على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة.

يلا شوت Zamalek SC .. مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك والقطن اليوم | كورة اون لاين لايف | كورة ستار |الامبراطورية لايف HD

ولا شك أن فريق الزمالك يعلم جيداً أن تلك النتيجة الكاسحة في مباراة الذهاب، سوف تجعل مهمته في مباراة الإياب في غاية السهولة، وذلك على الرغم من الظروف المناخية السيئة إضافة إلى سوء حالة أرض الملعب على أرض دولة تشاد.

يلا شوت Zamalek SC .. مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك والقطن اليوم | كورة اون لاين لايف | كورة ستار |الامبراطورية لايف HD

ولكن وفي الوقت ذاته سوف يبحث فريق الزمالك أيضاً عن تحقيق الانتصار حتى وإن جاء بأقل مجهود، وذلك من أجل الحفاظ على نسق الانتصارات الذي يسير عليه فريق الزمالك بشكل مثالي للغاية منذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة على مستوى جميع المسابقات.

يلا شوت Zamalek SC .. مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك والقطن اليوم | كورة اون لاين لايف | كورة ستار |الامبراطورية لايف HD

وتبقى النقطة السلبية الوحيدة لفريق الزمالك في الموسم الحالي، هي إقصائه من الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال، وذلك عقب خسارته على يد نظيره فريق الاتحاد السكندري بركلات الترجيح، وفي مقابل ذلك يُنافس الفارس الأبيض بكل قوة على جميع الألقاب الأخرى في الموسم الحالي.

يلا شوت Zamalek SC .. مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك والقطن اليوم | كورة اون لاين لايف | كورة ستار |الامبراطورية لايف HD

ومن جانبه كان السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك قد كشف في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة السهلة خارج أرضه أمام مضيفه فريق القطن التشادي، حيث جاءت قائمة فريق الزمالك على النحو التالي:





حراسة المرمى: عماد السيد / عمر صلاح.

خط الدفاع: حمدي النقاز / حازم إمام / محمد عبد الغني / محمود علاء / أحمد فتوح / بهاء مجدي.

خط الوسط: محمود عبد المنعم كهربا / فرجاني ساسي / يوسف أوباما / عبد الله جمعة / محمد إبراهيم / أحمد مدبولي / إبراهيم حسن / مصطفى فتحي.

خط الهجوم: عمر السعيد / كاسونجو كابونجو.

ومن المتوقع أن يقوم السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة زملكاوية سوف تتألف في هذه المباراة السهلة أمام مضيفه فريق القطن التشادي على النحو التالي:

يلا شوت Zamalek SC .. مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك والقطن اليوم | كورة اون لاين لايف | كورة ستار |الامبراطورية لايف HD

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: حازم إمام / محمود علاء / محمد عبد الغني / أحمد فتوح.

خط الوسط: فرجاني ساسي / محمد إبراهيم / مصطفى فتحي / أحمد مدبولي / عبد الله جمعة.

خط الهجوم: عمر السعيد.