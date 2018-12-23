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جوجل مليار تحميل لتطبيق ألو لمكالمات الفيديو على الأندرويد

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 01:33 م
جوجل مليار تحميل لتطبيق ألو لمكالمات الفيديو على الأندرويد
جوجل
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بعد عامين من إطلاقه، تم تحميل تطبيق جوجل ألو لمكالمات الفيديو أكثر من مليار مرة عبر متجر جوجل بلاى، بعد وصوله إلى 100 مليون تحميل فى يوليو 2017.


ووفقا لموقع Phonearena الهندى، حقق ديو 500 مليون تحميل فى مايو ماضى، واستطاع خلال الشهور الستة الماضية الوصول إلى هذا الرقم.


وكشفت جوجل عن تطبيقى ديو وألو فى أغسطس وسبتمبر، وبينما حقق ديو نجاحا كبيرا، لكن لم يحالف ألو الحظ، إذ تم الإعلان عن وقفه نهائيا فى مارس 2019.


وخلال الأسبوع الماضى، أصدرت جوجل سلسلة من الإعلانات التى توضح كيف يمكن للعائلات والأصدقاء الدردشة عبر الفيديو، حتى إذا كان أحدهم يمتلك هاتفا يعمل بنظام أندرويد والشخص الآخر يملك آيفون، لتوضيح أن تطبيقها يعمل على الآيفون أيضا.


- معلومات لا تعرفها عن "جوجل بلاي Google Play –"


ويعد "جوجل بلاي Google Play –" هو متجر افتراضي على شبكة الإنترنت لمنتجات جوجل من "موسيقى، كتب، أفلام، تطبيقات وألعاب أندرويد"، وتقتصر منتجات جوجل بلاي للموسيقى والكتب والأفلام على بعض الدول فقط، ولا تشمل دول العالم العربي، وتم افتتاحه في 23 أكتوبر 2008، ويمكن الوصول لهذه الخدمة عن طريق الإنترنت وتطبيق متجر بلاي على الأجهزة المحمولة بما في ذلك أجهزة الأندرويد وتلفاز جوجل.


وتم الإعلان الخميس 6 مارس 2012، عن دمج أندرويد ماركت وجوجل ميوزيك، وتغيير اسم الخدمة لـ"جوجل بلاي"، ليتزامن مع العلامة التجارية الجديدة لاستراتيجية جوجل لبيع التطبيقات على الإنترنت.


- ماذا تعرف عن شركة "جوجل - Google"؟


و"جوجل - Google" هي شركة أمريكية عامة متخصصة في مجال الإعلان المرتبط بخدمات البحث على الإنترنت وإرسال رسائل بريد إلكتروني عن طريق جي ميل، وتم اختيار اسم جوجل الذي يعكس المُهمة التي تقوم بها الشركة، وتنظيم ذلك الكم الهائل من المعلومات المُتاحة على الويب.

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