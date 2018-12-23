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كييف: خمس سكان أوكرانيا هاجروا لدول أخرى

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 01:32 م
كييف: خمس سكان أوكرانيا هاجروا لدول أخرى
سكان أوكرانيا
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وكالات
 
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صرح وزير السياسة الاجتماعية الأوكراني أندريه ريفا في مقابلة مع قناة "112 أوكرانيا" أن ما يقرب من خمس سكان أوكرانيا هاجروا البلاد إلى دول أخرى.

 

ووفقا له، يعيش حوالي 3.2  مليون مواطن أوكراني في الخارج على أساس دائم، بينما سافر 9 ملايين شخص آخر بصورة مؤقتة.

 

وذكرت دائرة الإحصاءات الحكومية لأوكرانيا أن عدد سكان أوكرانيا يبلغ حاليا  42.198 مليون نسمة، أي أن حوالي 20 % من الأوكران سافروا إلى بلاد المهجر.

 

وشدد ريفا على أن غالبية المهاجرين الأوكران يعملون في بولندا، ونصفهم فقط يعملون بصفة رسمية.

 

وفي أبريل الماضي، أعلن رئيس وزارة الشؤون الخارجية الأوكرانية بافل كليمن أن عدد الأوكرانيين الذين يعيشون في روسيا تجاوز ثلاثة ملايين شخص.

 

وفي سبتمبر  الماضي، كشف أن حوالي مليون مواطن أوكراني يغادرون البلاد كل عام واصفا الوضع بالكارثي.

 

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