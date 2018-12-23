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بث مباشر- الأهلي وجيما - يلا شوت - كورة لايف - كورة ستار - الاسطورة

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 01:21 م
بث مباشر- الأهلي وجيما - يلا شوت - كورة لايف - كورة ستار - الاسطورة
الأهلي
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عمرو عادل
 
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يواجه فريق الأهلي المصري مضيفه فريق جيما كينيما الإثيوبي في يوم الأحد الموافق 23 ديسمبر 2018 على الأراضي الإثيوبية، وذلك في إطار إياب دور ال32 ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

ولم يعرف فريق الأهلي طعم الخسارة على الإطلاق في آخر خمس مباريات خاضها المارد الأحمر، وفي مقابل ذلك نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في آخر خمس مباريات خاضها على التوالي دون أن يسقط في فخ التعادل في أي مباراة على الإطلاق.

وينتظر فريق الأهلي أربع مباريات هامة للغاية في الفترة القليلة القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز بعد مباراته المقبلة مع نظيره فريق جيما كينيما، حيث يواجه فريق الأهلي في المباراة الأولى مضيفه فريق الداخلية.

وفي المباراة الثانية سوف يواجه فريق الأهلي مضيفه فريق بيراميدز، وفي المباراة الثالثة سوف يواجه فريق الأهلي مضيفه فريق سموحة، أما المباراة الرابعة سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين مضيفه فريق مصر المقاصة.

ومن المتوقع أن تتكون تشكيلة فريق الأهلي في هذه المباراة على النحو التالي: شريف إكرامي / أحمد فتحي / محمد هاني / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف / هشام محمد / عمرو السولية / محمد شريف / ناصر ماهر / ميدو جابر / مروان محسن.

أما على الجانب المقابل فلم يعرف فريق الأهلي طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر خمس مباريات خاضها الفريق الإثيوبي، وفي مقابل ذلك نجح فريق جيما كينيما في تحقيق الانتصار في مباراتين، كما سقط فريق جيما كينيما في فخ التعادل في مباراتين أيضاً.

ويحتل فريق الأهلي في الوقت الحالي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع امتلاكه في رصيده 23 نقطة، وفي مقابل ذلك يحتل فريق جيما كينيما في الوقت الحالي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإثيوبي مع امتلاكه في رصيده 4 نقاط فقط لا غير.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة فريق الأهلي مع مضيفه فريق جيما كينيما عبر قناة Al Ahly TV على القمر الصناعي نايل سات، وذلك تحديداً في تمام الساعة 15:00 عصراً بتوقيت جمهورية مصر العربية وأيضاً الساعة 16:00 عصراً بتوقيت المملكة العربية السعودية.
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