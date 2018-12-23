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تفاصيل مسلسل مصطفى خاطر ومحمد أنور في رمضان 2019

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 01:29 م
تفاصيل مسلسل مصطفى خاطر ومحمد أنور في رمضان 2019
مصطفى خاطر ومحمد أنور
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الفجر الفنى
 
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تعاقد نجما "مسرح مصر" مصطفى خاطر ومحمد أنور على بطولة مسلسل "طلقة حظ" الذي يعرض في رمضان 2019.

ونشر محمد أنور صورته مع مصطفى خاطر بعد التعاقد على المسلسل الرمضاني، وعلق عليها "انتظرونا في رمضان ٢٠١٩ ان شاء الله في مسلسل طلقة حظ".

مسلسل "طلقة حظ" من تأليف ايهاب بليبل واخراج أحمد خالد أمين، ومن إنتاج شركة "سينرجي" لمالكها تامر مرسي.
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