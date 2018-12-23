لجين عمران تتفاجأ بتصرف صادم مع عريس ابنتها

نشرت الإعلامية "لجين عمران"، مقطع فيديو أظهر تجمع أفراد عائلتها وقضائهم أوقات ترفيهية بحضور ابنتها وزوجها.





وأظهر الفيديو قيام أشقاء لجين عمران بممازحة ريان زوج ابنتها "جيلان" وحملوه وتحركوا به تجاه البحر بدعوى إلقاءه في المياه.





وقالت "لجين" خلال المقطع ضاحكة: "جيلان لحقي زوجك راح يرموه في البحر" وبمجرد اقتراب أشقائها من البحر قاموا بإنزال زوج "جيلان" بعيدا عن المياه.





وظهرت "جيلان" خلال الفيديو وهي تسلم على أفراد العائلة. فيما أشارت والدتها إلى أنها تستعد للتوجه إلى المطار للسفر برفقة زوجها لقضاء شهر العسل.