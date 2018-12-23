الجبلاية تقرر تأجيل لقاء الإسماعيلي والمقاولون العرب 24 ساعة

قررت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين تعديل موعد مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب في الدوري العام، لتقام يوم 28 من شهر ديسمبر على استاد الإسماعيلية بدلا من إقامتها يوم 27 على استاد الجبل الأخضر، وذلك بعد موافقة مسؤولي ذئاب الجبل.





الإسماعيلي ينسحب من الدوري





أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الانسحاب من مباراة الفريق أمام المقاولون العرب اعترضا علي موعد إقامة المواجهة.





وأرسل الإسماعيلي خطابا إلى اتحاد الكرة يطلب فيه تأجيل لقاء المقاولون العرب المقرر يوم ٢٧ ديسمبر الجاري لتعارض موعده مع وصول بعثة الفريق من الكاميرون يوم ٢٦ ديسمبر أي قبل أقل من ٢٤ ساعة من وصول الفريق.





وتلقى النادي الإسماعيلي ردا صادما من اتحاد الكرة ورفض تأجيل المباراة بدون إبداء أي أسباب.





الإسماعيلي يتأهل لمجموعات دوري أبطال إفريقيا على حساب القطن





وحجز الإسماعيلي، بطاقة التأهل إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب القطن الكاميروني.





وخسر الدراويش 1-2 أمام القطن الكاميروني في إياب دور الـ32 في المباراة التي أقيمت في الكاميرون، لكنه استفاد من الفوز ذهابا 2-0 ليتأهل بمجموع المباراتين بنتيجة 3-2.





سجل باهر المحمدي هدف الإسماعيلي في الدقيقة 3، وتعادل القطن في الدقيقة 42، وأضاف داودا كابيلو الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 66.



