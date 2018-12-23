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في ذكرى ميلاده.. معلومات هامة لا تعرفها عن عمرو يوسف

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 01:14 م
في ذكرى ميلاده.. معلومات هامة لا تعرفها عن عمرو يوسف
عمرو يوسف
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الفجر الفنى
 
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ولد في القاهرة في 23 ديسمبر عام 1980 درس القانون الدولي، وحصل على ليسانس الحقوق، بدأ مشواره الفني عام 2002  كممثل إعلانات تليفزيونية، وفي  2005 عمل كمذيع بإحدى القنوات الفضائية لمدة عامين.

في عام 2007 قدم عمرو أولى أدواره التلفزيونية من خلال الجزء الأول لمسلسل "الدالي" مع النجم نور الشريف، كما شارك في الجزء الثاني عام 2008.

في عام 2009 شارك في بطولة مسلسل "هانم بنت باشا" مع الفنانة حنان ترك، وفي العام نفسه قدم أولى أعماله السينمائية في فيلم "مقلب حرامية" الذي شاركه بطولته مجموعة من الفنانين الشباب منهم محمود عبد المغني، أحمد السعدني، إيمان العاصي.كان عام 2010 عاما مميزا بالنسبة لعمرو يوسف، حيث شارك في بطولة مسلسل “القطة العميا” مع حنان ترك، وشارك كضيف شرف في مسلسل "لحظات حرجة" الجزء الثاني، وشارك أيضا كضيف شرف مع الفنانة هند صبري في مسلسل “عايزة اتجوز”، وفي العام ذاته قدم ثاني تجاربه السينمائية مع الفنان تامر حسني والفنانة منة شلبي في فيلم نور عيني.

.النقلة الحقيقية في مشواره الفني جاءت عام 2011 ، حيث قدم عمرو في هذا العام فيلم "واحد صحيح" مع هاني سلامة، وفيلم "رد فعل" مع محمود عبد المغني، ومسلسل "المواطن X" الذي سبب نقلة كبيرة  في مشواره الفني، وفي العام ذاته عرض الجزء الثالث والأخير من مسلسل "الدالي"، شارك أيضاً كضيف شرف في مسلسل “نونة المأذونة" مع حنان ترك.ويعد عام 2012 بالنسبة له عاما مليئا بالأعمال الفنية، حيث عرض له فيلم “برتيتا” الذي أنتج في 2010، وشارك في بطولة مسلسل "طرف ثالث" الذي اعتبره الجمهور والنقاد من أهم الأعمال الدرامية التي قدمت ذاك العام، وعُرض له مؤخرا مسلسل "المنتقم" على شاشة MBC وهو من نوعية مسلسلات السوبر أوبرا.
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