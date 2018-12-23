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وزير الزراعة يشيد بجهود الخدمة الوطنية للقوات المسلحة لتنفيذ 7100 صوبة محمية

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 01:15 م
وزير الزراعة يشيد بجهود الخدمة الوطنية للقوات المسلحة لتنفيذ 7100 صوبة محمية
عز الدين أبو ستيت - وزير الزراعة
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آيات عامر
 
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عبر الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن فرحه بقدرات جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة فى تنفيذ 7100 صوبة محمية، التى افتتحها الرئيس السيسى أمس.

وأكد "أبو ستيت" فى مؤتمر صحفى عقد بمقر وزارة الزراعة لأستعراض إنجازات الوزارة ل2018، إن مشروع بهذا الحجم أقامته دول فى عشرات السنين، لافتا إلى المشروع يتضمن إنتاج التقاوى للخضروات المنزرعة به بما يضمن استدامته على المدى البعيد، بالتعاون مع خبراء الشركة لإنتاج تقاوى محلية بسعر مناسب.
 
وأشار وزير الزراعة، إلى القطاع الخاص يستورد بما يقرب من 250 مليون دولار تقاوى سنويا، ويتحكم فى السوق ويحقق هامش ربح على حساب المستهلك.
المزيد عن: وزير الزراعة وزارة الزراعة القوات المسلحة الصوب الزراعية الزراعة
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