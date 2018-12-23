حبس 4 متهمين من "حسم" بالتخطيط لعمليات إرهابية بالكريسماس





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس 4 من عناصر حسم الإرهابية، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة في اتهامهم بالتخطيط لارتكاب عمليات عدائية تزامنا مع احتفالات أعياد الأقباط ورأس العام الجديد.والمتهمون المحبوسون هم الإخواني الإرهابي صلاح الدين حامد موسى مناع مجاور، والإخواني الإرهابي عمرو أيمن محمد علي، والإخواني الإرهابي محمد جمال محمد علي مصطفى، والإخواني الإرهابي سيد محمود عبدالغنى عبدالجيد.وكانت الداخلية أعلنت ضبط عناصر حسم الإرهابية، بعدما وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني بتلقي مجموعة من عناصر حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية تكليفات من قيادات التنظيم بالخارج لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف مجموعة من الأهداف المهمة بالتزامن مع احتفال الإخوة المسيحيين بأعياد الميلاد.واعترافات ومفاجآت فجرها أعضاء حركة حسم بعد القبض عليهم من قبل أجهزة الأمن، حيث قال الإرهابي "عمرو أيمن"، البالغ من العمر 24 سنة، مقيم في محلة أبو على بالمحلة الكبرى محافظة الغربية: "أعمل كول سنتر، وانضممت لجماعة الإخوان منذ الصغر، حيث إن والدي وأعمامي من جماعة الإخوان، وشاركت في اعتصام رابعة وكافة أنشطة الجماعة بالمحلة".وأكدت الداخلية أنه أمكن رصد هروب باقي عناصر تلك المجموعة مستقلين سيارتين باتجاه طريق الجيزة الواحات، فتم إعداد الأكمنة اللازمة لضبطهم، حيث تم تبادل إطلاق النيران معهم حال محاولة استيقافهم، مما أسفر عن مقتل 6 "جارٍ تحديد هوياتهم" والعثور بحوزتهم على 4 أسلحة آلية وطبنجة، كما عُثر بحقيبتي السيارتين على كميات من الدوائر الكهربائية ومواد وأدوات تصنيع العبوات الناسفة.