ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حبس 4 متهمين من "حسم" بالتخطيط لعمليات إرهابية بالكريسماس

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 01:14 م
حبس 4 متهمين من حسم بالتخطيط لعمليات إرهابية بالكريسماس
محكمة - أرشيفية
طباعة
Advertisements
عمار محمد
 
Advertisements
أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس 4 من عناصر حسم الإرهابية، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة في اتهامهم بالتخطيط لارتكاب عمليات عدائية تزامنا مع احتفالات أعياد الأقباط ورأس العام الجديد.

والمتهمون المحبوسون هم الإخواني الإرهابي صلاح الدين حامد موسى مناع مجاور، والإخواني الإرهابي عمرو أيمن محمد علي، والإخواني الإرهابي محمد جمال محمد علي مصطفى، والإخواني الإرهابي سيد محمود عبدالغنى عبدالجيد.

وكانت الداخلية أعلنت ضبط عناصر حسم الإرهابية، بعدما وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني بتلقي مجموعة من عناصر حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية تكليفات من قيادات التنظيم بالخارج لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف مجموعة من الأهداف المهمة بالتزامن مع احتفال الإخوة المسيحيين بأعياد الميلاد.

واعترافات ومفاجآت فجرها أعضاء حركة حسم بعد القبض عليهم من قبل أجهزة الأمن، حيث قال الإرهابي "عمرو أيمن"، البالغ من العمر 24 سنة، مقيم في محلة أبو على بالمحلة الكبرى محافظة الغربية: "أعمل كول سنتر، وانضممت لجماعة الإخوان منذ الصغر، حيث إن والدي وأعمامي من جماعة الإخوان، وشاركت في اعتصام رابعة وكافة أنشطة الجماعة بالمحلة".

وأكدت الداخلية أنه أمكن رصد هروب باقي عناصر تلك المجموعة مستقلين سيارتين باتجاه طريق الجيزة الواحات، فتم إعداد الأكمنة اللازمة لضبطهم، حيث تم تبادل إطلاق النيران معهم حال محاولة استيقافهم، مما أسفر عن مقتل 6 "جارٍ تحديد هوياتهم" والعثور بحوزتهم على 4 أسلحة آلية وطبنجة، كما عُثر بحقيبتي السيارتين على كميات من الدوائر الكهربائية ومواد وأدوات تصنيع العبوات الناسفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.
المزيد عن: حوادث الفجر حركة حسم حبس ٤ متهمين التخطيط لعمليات إرهابية بالكريسماس أخبار الحوادث
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
حرس الحدود
-
x
17:00
-
الانتاج الحربي
طلائع الجيش
-
x
19:30
-
النجوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
-
x
18:00
-
توتنهام هوتسبير
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
غرين بوفالوس - زامبيا
-
x
15:00
-
النادي الصفاقسي - تونس
نيو ستار دي دوالا - الكاميرون
-
x
16:00
-
الأهلي طرابلس - ليبيا
كوتون تشاد - تشاد
-
x
16:00
-
الزمالك - مصر
جينيراسيون فوت - السنغال
-
x
18:00
-
حسنية أكادير - المغرب
دوري أبطال أفريقيا 2019
جيما أبا جيفار - إثيوبيا
-
x
15:00
-
الأهلي - مصر
إتحاد طنجة - المغرب
-
x
17:00
-
شبيبة الساورة - الجزائر
أسيك ميموزا - ساحل العاج
-
x
18:00
-
الملعب المالي - مالي
الهلال - السودان
-
x
19:00
-
النادي الإفريقي - تونس
حوريا - غينيا
-
x
19:00
-
النصر - ليبيا
الدوري الإسباني
فالنسيا
1
x
13:00
0
هويسكا
ليجانيس
-
x
17:15
-
إشبيلية
الدوري الألماني
أوجسبورج
-
x
16:30
-
فولفسبورج
هوفنهايم
-
x
19:00
-
ماينز
الدوري الفرنسي
بوردو
-
x
18:00
-
أميان