المدعي بالحق المدني بـ"فساد المليار جنيه": سأطالب بتوقع أشد العقوبة على المتهمين

كشف المحامي عمرو عاصم، المدعي بالحق المدن عن شركة "تراي أوشن"، قبل بدء جلسة محاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، في نظر ثاني جلسات محاكمة "م.م" رئيس مجلس إدارة شركة الكرم للطاقة الشمسية و"م. ف" مدير شركة "mh" للتوريدات المحدودة و"ع. خ" رئيس مجلس إدارة شركة آير جو ايجبت لاتهامهم باختلاس 18 مليونا و585 ألفًا و943 دولارا كما اختلسا مبلغ 163 مليونا و295 ألفا و170 دولارا و5 ملايين و400 ألف يورو وإجراءهم تحويلات بنكية إلى حسابات المتهم الثالث بقصد اختلاسها لأنفسهما وهي القضية المعروفة إعلاميا بفساد المليار دولار، عن أنه سوف يطلب توقيع أشد عقوبة على المتهمين فيما ارتكبوه، إلى جانب تعويض قدره 501 ألف جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت وذلك أثناء انعقاد جلسة محاكتهم اليوم.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الجامع وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدي عبد المجيد.





وكان قد أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة محمد محفوظ الأنصاري نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة «تراي أوشن» للبترول واثنين آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم باختلاس ما يقارب المليار دولار من أموال الشركة وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى.





وثبت لنيابة الأموال العامة قيام المتهم الأول بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة ocs ببنكي عودة بسويسرا وقطر الوطني بالدوحة بإجمالي 9.5 مليون دولار واستولى عليها لنفسه، كما قام المتهم الثاني بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة mh للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك بنك قطر الوطني بالقاهرة والدوحة وبنك عودة بالقاهرة وبالدوحة التي أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسؤولية عليها بإجمالي مبلغ 4.272.500. مليون دولار فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصي ببنك قطر الوطني بالدوحة بإجمالي مبلغ4.453.443 دولار.