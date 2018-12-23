وزير الزراعة: ارتفاع صادرات الخضار والفاكهة إلى 4 ملايين و950 ألف طن

أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن صادرات المنتجات الزراعية الخضر والفاكهة، ارتفعت إلى 4 ملايين و950 ألف طن منذ بدء الموسم وحتى الخميس الماضي، ونستهدف أن تقفز الصادرات الزراعية المصرية لحاجز 5 ملايين طن أوائل العام المقبل.





وأشار "أبوستيت" بالمؤتمر الصحفي، الذي عقد بمقر وزارة الزراعة لاستعراض إنجاز الوزارة خلال 2018، أن تطبيق المنظومة الجديدة للصادرات ساهمت في زيادة الصادرات الزراعية، بالإضافة إلى أن الأسواق الأوروبية مفتوحة أمام الصادرات الزراعية، مع تخفيف شروط الفحص، وفتح العديد من الأسواق أمام الصادرات الزراعية المصرية.