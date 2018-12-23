منح دراسية لدول أوروبية ضمن مشروع "نحو التميز في اللغويات التطبيقية" بـ"أداب حلوان"

تنظم كلية الأداب بجامعة حلوان، منحة سفر أعضاء الهيئة المعاونة لأقسام اللغة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية والألمانية للتدريب على أحدث الطرق في تدريس اللغات الأوروبية الخمس وكيفية الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في تدريس اللغات الأجنبية ضمن مشروع "نحو التميز في اللغويات التطبيقية، التدريس المبتكر للغة الأجنبية في مصر".

وأشار الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إلى أن ذلك يأتي في إطار المنحة المقدمة من مشروع xceling نحو التميز في اللغويات التطبيقية، التدريس المبتكر للغة الأجنبية في مصر الممول من مشروعات الاتحاد الأوربي ERASMUS + بموجب الاتفاقيات الموقعىة بين جامعة حلوان وجامعة سلامنكا بإسبانيا.