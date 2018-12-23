التشكيل المتوقع للأهلي أمام جيما الإثيوبي

يحل فريق الأهلي ضيفا على جيما أبا جيفار الإثيوبي، اليوم الأحد، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ضمن منافسات جولة الإياب بدور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.





ويغيب عن الأهلي الخماسي حسام عاشور وصلاح محسن ووليد سليمان ومحمد نجيب وسعد سمير للإصابة، في حين يستعيد الفريق الأحمر خدمات الثنائي أحمد فتحي والتونسي علي معلول بعد غياب.





ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-





حراسة المرمى: شريف إكرامي





الدفاع: كريم وليد "نيدفيد" والمالي ساليف كوليبالي ومحمد هاني وأيمن أشرف





الوسط: هشام محمد وعمرو السولية وناصر ماهر ومحمد شريف





الهجوم: وليد أزارو ومروان محسن





وفاز الأهلي في جولة الذهاب بثنائية دون رد سجلها ناصر ماهر ومروان محسن على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ويحتاج جيما للفوز بنفس النتيجة ليستكمل اللقاء ويصل لمرحلة ضربات الترجيح أو يفوز بفارق 3 أهداف ليطيح بالأهلي وهو ما يمثل فرصة صعبة لبطل إثيوبيا.





محمد يوسف يحذر لاعبي الأهلي من الاستهتار أمام جيما الإثيوبي





شدد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن الفريق سيؤدي بقوة أمام "جيما أبا جيفار الإثيوبي" في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الأحد على استاد أديس أبابا في جولة الإياب لدور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.





وأوضح أنه تحدث كثيرا مع اللاعبين عن ضرورة احترام المنافس، والسعي لإحراز الأهداف من خلال الفرص التي تتاح في أي وقت، إلى جانب التركيز الشديد لمنع اهتزاز شباك الفريق؛ لضمان تحقيق نتيجة إيجابية تضمن للفريق قطع تذكرة العبور إلى دور المجموعات من البطولة.





وأشار إلى أن الفريق استعد للمباراة، بعد وصوله عقب مباراة النجوم، ووفقا للحالة البدنية للاعبين، في ظل رحلة الطيران التي استغرقت حوالي أربع ساعات، إلى جانب الغيابات في صفوف الفريق، لافتا إلى أن الأهلي قادر على التعامل مع هذه الظروف، وأن اللاعبين لديهم خبرات كبيرة للتعامل مع مثل هذه المواقف.





وشدد يوسف على أن مباراة اليوم ستقام في أجواء مختلفة عن لقاء الذهاب؛ نتيجة لتسلح المنافس بعاملي الأرض والجمهور، فضلا عن أن نتيجة مباراة الذهاب قد تمثل دافعا كبيرا بالنسبة له ، فيما أشار إلى ثقته في إصرار اللاعبين على تحقيق الفوز ومواصلة المشوار نحو اللقب الإفريقي.







