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موقع يلا شوت حصري Zamalek مشاهدة الزمالك والقطن التشادي اليوم بث مباشر كورة ستار الزمالك مباشر

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 12:08 م
موقع يلا شوت حصري Zamalek مشاهدة الزمالك والقطن التشادي اليوم بث مباشر كورة ستار الزمالك مباشر
الزمالك والقطن التشادي
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عمرو عادل
 
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موقع يلا شوت حصري Zamalek مشاهدة الزمالك والقطن التشادي اليوم بث مباشر كورة ستار الزمالك مباشر
يحتضن ملعب إدريس محمد أويا مباراة القطن التشادي والزمالك غدا الأحد، في الرابعة والنصف عصرًا، في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك
يسعى الفريق الأبيض إلى حسم التأهل إلى الدور الـ32 المكرر، بعد الفوز بسباعية في مباراة الذهاب، ولكن جميع المفاجآت واردة.

ويخشى اللاعبون تكرار موقعة ولايتا ديشتا ووداع الكونفدرالية مبكرًا، كما يتسلح القطن بعامل اللعب على أرضهم ووسط جماهيره، لإحراز أكبر عدد من الأهداف على أمل تخطي نتيجة مباراة الذهاب.

ملعب المباراة
إدريس محمد أويا، ملعب متعدد الاستخدام يقع في مدينة إنجاميا عاصمة تشاد، يتم استخدامه لمباريات كرة القدم، يسع لـ 30 ألف متفرج، ويعد الملعب الرسمي الذي يخوض فيه منتخب تشاد مبارياته الدولية.

مباراة الذهاب
حقق الفريق الأبيض الفوز بسباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على استاد بتروسبورت، أحرز الأهداف: محمود كهربا وفرجاني ساسي، وكابونجو كاسونجو “هدفين”، ومصطفى فتحي “هدفين”، واختتم عمر السعيد مهرجان الأهداف بإحرازه للهدف السابع.

قائمة الزمالك
*حراسة المرمى: عماد السيد – عمر صلاح، في.

*الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – بهاء مجدي – حمدي النقاز – عبد الله جمعة – أحمد فتوح – حازم إمام.

*الوسط: فرجاني ساسي – محمود كهربا – محمد إبراهيم – يوسف أوباما – إبراهيم حسن – أحمد مدبولي – مصطفى فتحي.

*الهجوم: عمر السعيد – كابونجو كاسونجو.
موقع يلا شوت حصري Zamalek مشاهدة الزمالك والقطن التشادي اليوم بث مباشر كورة ستار الزمالك مباشر

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