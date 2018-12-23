مريم أوزرلي تزور "سانت كلوز" في أحد المراكز التجارية بتركيا

تقضي النجمة التركية الشهيرة مريم أوزرلي، إجازة الأعياد المجيدة مع عائلتها بعيدًا عن ضغوط العمل والتصوير.

وشاركت مريم أوزرلي متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصورة لابنتها الصغيرة أثناء قيامهما بزيارة "سانت كلوز" في أحد المراكز التجارية الكبرى.

الصورة حققت رواجًا واسعًا خاصةً أن رواد الإنترنت نوّهوا إلى الشبه الكبير بين الصغيرة ووالدتها.

تجدير الإشارة إلى أن أوزرلي كانت قد تواجدت في الآونة الأخيرة في مصر لتصوير مشاهدها في فيلم “لصّ بغداد” الذي ستشارك فيه وهو من إخراج محمد إمام.