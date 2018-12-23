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الكرملين: روسيا ستضطر لجعل أنظمة الصواريخ الأمريكية فى مرمى ترسانتها

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 12:06 م
الكرملين: روسيا ستضطر لجعل أنظمة الصواريخ الأمريكية فى مرمى ترسانتها
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 
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قال "ديمترى بيسكوف:، متحدث الرئاسة الروسية "الكرملين"، إنّ موسكو ستضطر إلى جعل أنظمة الصواريخ الأمريكية فى مرمى الصواريخ الروسية، إذا قامت واشنطن بنشرها في أوروبا بعد الانسحاب من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.


ووفقاً لشبكة "روسيا اليوم"، قال متحدث الكرملين، إن نشر الصواريخ هناك، التي من المحتمل أن تستهدف روسيا الاتحادية، سيقود روسيا إلى تحقيق التكافؤ، وجعل أنظمة الإطلاق الأمريكية هذه إلى مرمى أهداف للترسانة الصاروخية الروسية.

وأشار إلى أنه في هذه الحالة سيتكرر الوضع الذي شهدته البلاد في الماضي، في إشارة إلى أوقات الحرب الباردة، وذلك خلال رد بيسكوف على طلب الصحفيين التعليق على كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول التهديد بالحرب النووية.

وفي وقت سابق، خلال مؤتمره الصحفي السنوي، أكد رئيس الدولة الروسية، أن روسيا أجبرت على إنشاء نظام جديد للتغلب على الدفاعات الصاروخية الأخرى، بعد تهديد الولايات المتحدة بالخروج من المعاهدة النووية.

.وشدد الزعيم الروسي، على أن العالم اليوم يواجه مخاطر محددة، أولها انهيار النظام الدولي لاحتواء الأسلحة، والذي ينعكس في نهاية المطاف نوايا الولايات المتحدة الانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووى.

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