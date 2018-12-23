البورصة تواصل تراجعها بالمنتصف.. ورأس المال السوقي يفقد 2.6 مليار جنيه





واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها في منتصف تعاملات جلسة اليوم ، الأحد، أول أيام الأسبوع وذلك وسط ضغط بيعى من قبل صناديق الاستثمار خاصة العربية بعد تراجع اسعار النفط بمايساوى 11% بنهاية تداولات الاسبوع.





وخسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية اليوم نحو2.6 مليارجنيه، ليصل إلى مستوى 742,3 مليارجنيه مقارنة بإغلاق عند 744,9 مليار جنيه بالجلسة السابقة.





وتوقع أيمن فودة ، خبير أسواق المال ،أن تتحرك المؤشرات الرئيسية في اتجاه عرضي.





وأوضح فودة في تصريح خاص لـ" الفجر" ان التراجع سببه تراجع أسعار النفط والمؤشرات العالمية بنهاية الأسبوع بالأضافة إلى بدء إجازات أعياد الكريسماس.





على صعيد مؤشرات البورصة المصرية فقد تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX30" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 13053.4 نقطة، وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 676.04 نقطة، وأنخفض مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.41% محققا مستوى 1691.82نقطة.





وسجلت قيم التداولات للبورصة المصرية اليوم نحو 113,3 مليون ، من خلال تداول 25.5مليون سهم، بتنفيذ 3.8 مليون عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 126شركة مقيدة، ارتفع منها 27سهمًا، وتراجعت أسعار 55 سهمًا، في حين لم تتغير أسعار 44 سهمًا أخرى.





واتجه صافي تعاملات المصريين وحده نحو الشراء، مسجلا 4 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 80.8 % من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات العرب والأجانب حو عمليات البيع، مسجلًا 3.1 مليون جنيه، و 884,6 الف جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 7.3%، 11.7% من التداولات.





وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تداولات جلسة يوم الخميس - نهاية الأسبوع - على ارتفاع بدعم مشتريات المستثمرين الأجانب، وبدل المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 اتجاهه الهابط الذي شهده ليصعد بنسبة 0.45% عند مستوى 13137.58 نقطة، رابحاً 59.38 نقطة.





وسجلت قيم التداولات للبورصة المصرية اليوم نحو 29.3 مليون ، من خلال تداول 7.9مليون سهم، بتنفيذ 1مليون عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 63شركة مقيدة، ارتفع منها 21سهمًا، وتراجعت أسعار 15سهمًا، في حين لم تتغير أسعار 27سهمًا أخري.





واتجه صافي تعاملات المصريين وحده نحو الشراء، مسجلا 2.3 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 90.3 % من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات العرب والأجانب حول عمليات البيع، مسجلًا 849,37 ألف جنيه، و 1.5 مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 3.2%، 6.3% من التداولات.







