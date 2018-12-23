يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي اليوم في مباراة الكونفدرالية الافريقية 2018| مشاهدة مباراة الزمالك والقطن

يدخل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، عند الثالثة عصر اليوم بتوقيت انجامينا، الرابعة بتوقيت القاهرة، اختبارا جديدا فى مشواره ببطولة كأس الاتحاد الأفريقى الكونفيدرالية عندما يحل ضيفا ثقيلا على نظيره القطن التشادى فى إياب دور الـ32 الأول للبطولة، على أرض ملعب إدريس محمد أويا.





يخوض أبناء ميت عقبة المباراة فى موقف مطمئن وفى وضعية مريحة بامتلاكه ثلاثة خيارات لحسم تأهله، أولها الفوز بأى نتيجة أو التعادل أو الهزيمة بأقل من 6 أهداف. ورغم السهولة النسبية للأبيض فى التأهل وحسم لقاء اليوم لصالحه، إلا أن الجهاز الفنى واللاعبين يواجهون ثلاث عقبات، أولاها سوء أرضية الملعب ذو النجيل الصناعى وعدم جودتها، الأمر الذى قد يؤثر على أداء اللاعبين، وثانيا اللعب نهارا فى الثالثة عصراً، وهو ما لم يعتد عليه لاعبو الزمالك هذا الموسم.





وتأتى التعديلات الإجبارية فى التشكيل والدفع ببعض البدلاء أمثال عماد السيد ومحمد إبراهيم وبهاء مجدى وأحمد مدبولى كعقبة ثالثة أمام السويسرى جروس، وأخيرا يخشى الجهاز الفنى الرعونة واستهتار لاعبيه بالمنافس والاعتماد على نتيجة مباراة الذهاب، الأمر الذى قد يكلفهم نتيجة سلبية.





من جانبه، أكد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق، استعداده جيدا لمواجهة القطن، وأن الأمور هنا فى تشاد مرت بشكل جيد قبل المباراة، بفضل إدارة النادى وأمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، بعد توفير طائرة خاصة للفريق فى هذه الرحلة.





وقال جروس «المباراة ليست سهلة كما يتوقع البعض، والأمر مختلف تماما فى مباراة اليوم عن لقاء الذهاب ببتروسبورت، فالمنافس لديه طموح لتحقيق نتيجة طيبة وتعويض الخسارة فى لقاء الذهاب» وسيقاتلون من أجل ذلك وسباعية بتروسبورت لن تتكرر. وتابع «تحدثت مع اللاعبين عن أهمية اللقاء وضرورة الفوز وتحقيق نتيجة طيبة، خاصة أن المنافس سيكون شرسا فى هذه المواجهة».





وأبدى جروس خوفه من ارتفاع درجات الحرارة وتمنى ألا يكون لها تأثير على المباراة، وكذلك أرضية الملعب والحضور الجماهيرى، مشيرا إلى أنه وضع أكثر من سيناريو لتفادى هذه الصعوبات.





وعن قائمة المباراة أكد جروس أنه اختار 18 لاعبا من الأساسيين بالفريق، ولا صحة أن الزمالك سيخوض المباراة بالبدلاء، مشددا على أن الجميع يحصل على فرص معه وأنه يزرع ثقافة الانتصارات فى عقلية جميع اللاعبين، خاصة أن ضغط المباريات بالبطولة المحلية والأفريقية يدفع الجهاز الفنى للاعتماد على جميع اللاعبين.





ومن المنتظر أن يخوض المارد الأبيض اللقاء بتشكيل يضم: عماد السيد ومحمد علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة «بهاء مجدى» وحمدى النقاز «حازم إمام» وفيرجانى ساسى ومحمد إبراهيم ومصطفى فتحى «إبراهيم حسن» وأوباما وكهربا وكاسونجو.