ضبط 65 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر داخل مصنعين بالمنوفية (الصور)

وتم ضبط مصنع أسمدة زراعية كائن بدائرة مركز شرطة السادات، وعثر بداخل المصنع على (20) طنا من المواد منتهية الصلاخية ومجهولة المصدر، و(45) طن مواد خام مجهولة المصدر وبدون بيانات.



وكما تم ضبط مصنع أسمدة زراعية كائن بدائرة مركز شرطة السادات، وعثر بداخل المصنع على (450) كيلو جرام منتج نهائي من الأسمدة بدون تسجيله.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بمديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة أسفرت عن ضبط مصنعين لإنتاج الأسمدة الزراعية ضُبط بداخلهما 65،450 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر والبيانات، ومنتهية الصلاحية، وبعضها بدون تسجيل.