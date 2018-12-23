"جاني شيء غريب".. فنانة كويتية تكشف أسباب طلاقها

ووصفت ليلى عبد الله طليقها عبد الله عباس بأنه شخص محترم جدا وبانه كان يعاملها بمنتهى اللطف والطيبة والحنان، وكان راقيا خلال فترة علاقتهما، ولكن مع ذلك هي فجأة وبدون مقدمات تغيرت، ولم تعد تعرف ماذا حل بها، وشعرت أنها سوف تظلمه معها، لذلك سارعت بطلب الطلاق، وهو بدوره وافق مؤكدة أن قرار الانفصال جاء بالتراضي.





وقالت ليلى، خلال استضافتها في برنامج “كشف حساب” مع الاعلامية مي العيدان، بعد ان أكدت انها كانت سعيدة بزواجها أن “فجأة جاني شي غريب ما اعرف شنو”.





اللافت أن ليلى العبد الله قالت أنها لم تستطع تفسير ما حدث، مشددة على أنه مثلما شعر عبد الله عباس بكسرة، هي أيضا شعرت بإنكسار عقب الطلاق، وأنها لم تتجاوز الأمر، حيث أنها محنة صعبة، ومهما حاولت التعالي على القصة الحزينة تجد نفسها لاتزال تتذكر التفاصيل.