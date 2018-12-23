نشرة أخبار الظهيرة.. الأرصاد تحذر قائدي السيارات.. وتظاهرات "السترات الصفراء" تصل تل أبيب

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال فترة الظهيرة، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، تأجيل سماع الشهود في إعادة محاكمة 7 متهمين في قضية ثأر أوسيم لدواعٍ أمنية.

"ناسا" تنشر صورة لنجم أكبر 200 مرة من حجم الشمس

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" اليوم صورة، التقطها تلسكوب هابل الفضائي، تكشف عن ما يشبه "إكليل عيد الميلاد المصنوع من الأضواء الساطعة".

تظاهرات "السترات الصفراء" تصل تل أبيب

شارك حوالى 300 إسرائيلى فى مظاهرة "السترات الصفراء" فى تل أبيب احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة، الليلة الماضية.

ممثل قضايا الدولة يطالب بتأجيل دعوى تعديل الدستور للاطلاع

طالب ممثل هيئة قضايا الدولة، بتأجيل الدعوى القضائية التي تطالب بتعديل 140 من الدستور، للاطلاع والرد والاستعلام من الجهة الإدارية.

"الأرصاد" تعلن عن توقعات طقس اليوم.. وتوجه تحذير لقائدي السيارات

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" نشرة بتوقعات طقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً.





لدواعٍ أمنية.. تأجيل سماع الشهود في إعادة محاكمة 7 متهمين في قضية ثأر أوسيم

أجلت الدائرة 23 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره إعادة محاكمة 7 متهمين في قضية ثأر بأوسيم، لجلسة 13 يناير المقبل للقرار السابق وتعذر إحضار المتهمين من محبسهم لدواعٍ أمنية.