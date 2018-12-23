تأجيل النطق بالحكم على متهم بـ "أحداث الاتحادية" لـ14 يناير

أجلت الدائرة 23 إرهاب بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة النطق بالحكم على متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ""أحداث الاتحادية" لجلسة 14 يناير المقبل لتعذر إحضار المتهم من محبسه لدواعٍ أمنية.





صدر القرار برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين عفيفي عبد الله المنوفي وخالد نصار بسكرتارية أيمن القاضي.





وكانت النيابة العامة اتهمت المتهم وآخرين تم الحكم عليهم في مقدمتهم الرئيس المعزول محمد مرسي بتحريض عدد من قيادات الإخوان من بينهم أحمد عبد العاطي مدير مكتبه، وأيمن هدهود مستشاره الأمني على قتل وتعذيب المتظاهرين بغرض فض التظاهر السلمي لهم، وقد تم استخدام الأسلحة النارية والبيضاء للقيام بهذه الجريمة، كما أثبتت تحقيقات النيابة أن القيادى الإخواني محمد البلتاجي هو المسئول عن حشد أفراد الجماعة للتوجه إلى محيط الاتحادية، حاملين الأسلحة لإرهاب المتظاهرين السلميين والتحريض على قتل وإصابة العشرات، ودعمه فى ذلك الأمر كل من عصام العريان ووجدي غنيم اللذين حرضا من خلال وسائل الإعلام على تلك الأحداث.



