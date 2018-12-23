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في حملات أمنية.. ضبط 14 قطعة سلاح و20 تاجر مخدرات بأبو النمرس

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 12:01 م
في حملات أمنية.. ضبط 14 قطعة سلاح و20 تاجر مخدرات بأبو النمرس
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إيمان عبد العاطي
 
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وجه اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، بتكثيف الحملات لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بدائرة مركز شرطة أبو النمرس.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير المباحث، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، عن ضبط 4 قطع أسلحة نارية، 10 قطع أسلحة بيضاء، و20 تاجر مخدرات، وتنفيذ 290 حكم قضائي.

ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة المواطنين بالمركز وطالبوا باستمرارها، مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.
المزيد عن: ضبط تجار مخدرات ضبط أسلحة نارية حوادث الفجر أخبار الحوادث أبو النمرس
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