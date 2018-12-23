الصين واليابان تقلصان حيازة السندات السيادية الأمريكية

ذكرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الجارى، أنّ اثنان من أكبر حاملي السندات السيادية في البلاد، وهما "الصين واليابان" قامتا بتخفيض حيازاتها من ديون الحكومة الأمريكية في أكتوبر.

وبلغت الحيازات الصينية لسندات الخزانة الأمريكية قيمتها 1،138 مليار دولار، أي أقل من 1.115 مليار دولار في الشهر السابق، وخفض ثاني أكبر اقتصاد في العالم حيازاته لمدة خمسة أشهر متتالية، لكنه لا يزال أكبر حامل لسندات الخزانة الأمريكية.

كما تسير اليابان على نفس الطريق، حيث خفضت حيازاتها من الخزينة الأمريكية من 1.028 تريليون دولار في سبتمبر إلى 1.018 تريليون دولار، وهو الشهر الثالث من الانخفاض المتتالي.

ووفقاً لوكالة رويترز، رأى "جينادي جولدبيرج "، الخبير الاستراتيجي لأسعار الفائدة، أنّ بيع السندات الأمريكية من قبل الصين قد يكون جزءًا من استراتيجيتها "للدفاع عن عملتها الوطنية".

وأضاف أنّه بالنسبة لليابان، فإنها تقلّص من حيازاتها من سندات الخزانة لأنه من حيث حيازة العملة، فإن مقتنيات الدولار ليست جذابة للغاية لهم من حيث انتعاش الأداء".