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إزالة الإشغالات بـ9 مناطق في الجيزة

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 11:52 ص
إزالة الإشغالات بـ9 مناطق في الجيزة
رفع إشغالات - أرشيفية
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إيمان عبد العاطي
 
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شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة مكبرة بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والمرور، لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين، بدوائر أقسام ومراكز بولاق الدكرور، العجوزة، المنطقة الأثرية، الهرم، شمال الجيزة، أكتوبر، جنوب الجيزة، العمرانية، الدقي.

وتنوعت مابين ضبط كراسي خشب، ثلاجات عرض، وإعلانات مخالفة واستاندات، وغيرها من المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المعنية التحقيقات.
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