حملات أمنية مكبرة لمواجهة كافة صور الخروج على القانون بالمحافظات

مديرية أمن الإسكندرية

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية حملة أمنية وانضباطية مكبرة، أسفرت جهودها عن ضبط الآتي: (5 قطع سلاح ناري، 21 قضية مخدرات، 82 قطعة سلاح أبيض، 146 مخالفة مرافق، 39 قضية تموينية متنوعة، 4046 مخالفة مرورية، 12 قضية أحداث، 11 قضية مصنفات، تنفيذ 5241 حكم قضائي متنوع ).





مديرية أمن بني سويف

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف حملة أمنية وإنضباطية مكبرة، تمكنت خلالها من ضبط ( 9 قطع سلاح ناري، ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، 5 قطع سلاح أبيض، 7 قضايا مخدرات، 31 قضية فى مجال المصنفات، 30 قضية تموينية، 302 مخالفة مرافق، 13 قضية بيئة، 615 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 1305 حكم قضائي).





مديرية أمن سوهاج

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية وانضباطية مكبرة، أسفرت جهودها عن ضبط الآتي: (25 قطعة سلاح ناري، 5 قطع سلاح أبيض، 5 قضايا مخدرات، 54 قضية تموينية متنوعة، 15 قضية بيئة، 753 مخالفة مرورية، 216 مخالفة مرافق، تنفيذ 2076 حكما قضائيا).





مديرية أمن المنيا

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا حملة أمنية وانضباطية مكبرة، أسفرت جهودها عن ضبط الآتي: (21 قطع سلاح ناري، 3478 مخالفة مرورية، 8 متهمين هاربين، 8 قضايا مخدرات، 564 مخالفة مرافق، 55 قضية تموين متنوعة، تنفيذ 1800 حكم قضائي متنوع).





مديرية أمن أسوان

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملة أمنية وانضباطية مكبرة، أسفرت جهودها عن ضبط الآتي: ( 4 قطع سلاح ناري، 3 قضايا مخدرات، 25 قضية تموينية متنوعة، 513 مخالفة مرورية، 6 قضايا بيئة).



مديرية أمن الشرقية

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية حملة أمنية وانضباطية مكبرة، أسفرت جهودها عن ضبط الآتي: (9 قطع سلاح ناري، 11 قضية مخدرات، 30 قضية تموينية متنوعة، 13 قضية بيئة، 2002 مخالفة مرورية، 647 مخالفة مرافق، تنفيذ 5263 حكما قضائيا).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كافة الوقائع وجارٍ استمرار الحملات.



شنت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (الإسكندرية، بني سويف، سوهاج، المنيا، أسوان، والشرقية)، حملات أمنية وانضباطية مكبرة أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي: