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محمد يوسف يحذر لاعبي الأهلي من الاستهتار أمام جيما الإثيوبي

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 11:47 ص
محمد يوسف يحذر لاعبي الأهلي من الاستهتار أمام جيما الإثيوبي
الأهلي
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أحمد جمال وعلي نبوي
 
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شدد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن الفريق سيؤدي بقوة أمام "جيما أبا جيفار الإثيوبي" في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الأحد على استاد أديس أبابا في جولة الإياب لدور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أنه تحدث كثيرا مع اللاعبين عن ضرورة احترام المنافس، والسعي لإحراز الأهداف من خلال الفرص التي تتاح في أي وقت، إلى جانب التركيز الشديد لمنع اهتزاز شباك الفريق؛ لضمان تحقيق نتيجة إيجابية تضمن للفريق قطع تذكرة العبور إلى دور المجموعات من البطولة.

وأشار إلى أن الفريق استعد للمباراة، بعد وصوله عقب مباراة النجوم، ووفقا للحالة البدنية للاعبين، في ظل رحلة الطيران التي استغرقت حوالي أربع ساعات، إلى جانب الغيابات في صفوف الفريق، لافتا إلى أن الأهلي قادر على التعامل مع هذه الظروف، وأن اللاعبين لديهم خبرات كبيرة للتعامل مع مثل هذه المواقف.

وشدد يوسف على أن مباراة اليوم ستقام في أجواء مختلفة عن لقاء الذهاب؛ نتيجة لتسلح المنافس بعاملي الأرض والجمهور، فضلا عن أن نتيجة مباراة الذهاب قد تمثل دافعا كبيرا بالنسبة له ، فيما أشار إلى ثقته في إصرار اللاعبين على تحقيق الفوز ومواصلة المشوار نحو اللقب الإفريقي.

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