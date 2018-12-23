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"ناسا" تنشر صورة لنجم أكبر 200 مرة من حجم الشمس

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 11:48 ص
ناسا تنشر صورة لنجم أكبر 200 مرة من حجم الشمس
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 
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نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" اليوم صورة، التقطها تلسكوب هابل الفضائي، تكشف عن ما يشبه "إكليل عيد الميلاد المصنوع من الأضواء الساطعة".


ووفقاً لشبكة "روسيا اليوم"، أنه في الواقع، فإن الدوامات المضيئة التي تم تصويرها بواسطة التلسكوب هي نتيجة للغبار الذي تضيئه "ار اس بابيس"، النجم الكبير في مركز الصورة، والذي يبلغ 200 مرة أكبر و 10 أضعاف من كتلة الشمس، وهو أشد النجوم لمعانا بمجرة درب التبانة.


ويضيء نجم "ار اس بابيس، الذي بقع على مسافة 6500 سنة ضوئية من كوكبنا ، تضيء بشكل متوازن وتهبط خلال دورة مدتها ستة أسابيع. إنها واحدة من ألمع ما يسمى بالنجوم المتغيرة "سيفيد"، متوسط سطوعها الداخلي هو 15000 مرة أكبر من لمعان الشمس.

 

"ناسا" تنشر صورة لنجم أكبر 200 مرة من حجم الشمس
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