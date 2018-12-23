أحكام نهائية بالسجن المشدد على "بديع" وآخرين بأحداث بني سويف

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم بالسجن المشدد لمحمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية 10 سنوات بدلاً من 12 عامًا والسجن المشدد 3 سنوات للمتهمين من 2 حتى الـ37 وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته وإلزام كل المتهمين بالمصاريف الجنائية ومصادرة جميع المضبوطات في القضية المعروفة إعلاميا بـ أحداث بني سويف".





وكانت قضت محكمة جنايات بني سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره في سبتمبر من العام الماضي برئاسة المستشار أحمد إبراهيم محمد وعضوية المستشارين عماد سامي علي ووائل أحمد عبد الله، بحضور أحمد عاصم رئيس النيابة وأمانة سر جمال أحمد مؤمن بالسجن المؤبد لـ 12 متهما غيابيا، والسجن المشدد 15 سنة لـ 77 متهما، وانقضاء الدعوى للمتهم سيد إبراهيم لوفاته، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث بني سويف"، لاتهامهم بحرق مركز شرطة "ببا" والشهر العقاري ومدرسة الراهبات خلال أحداث العنف التي شهدتها المحافظة في 14 أغسطس من عام 2013 وشمل الحكم السجن المؤبد لمحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و3 آخرين.





وشمل المتهمون في القضية قيادات بجماعة الإخوان وبرلمانيين سابقين، من بينهم ونهاد القاسم عبد الوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل وخالد سيد ناجى عضوي مجلس الشورى السابقين، وعبدالرحمن شكري عضو مجلس الشعب السابق.





وتضمن أمر إحالة المتهمين تهما تتعلق بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة أسلحة وذخيرة، وتخريب ممتلكات عامة للدولة.