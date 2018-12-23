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هزة أرضية بقوة 3.4 ريختر تضرب محافظة ديالي العراقية

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 11:45 ص
هزة أرضية بقوة 3.4 ريختر تضرب محافظة ديالي العراقية
هزة أرضية
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وكالات
 
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أفادت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي فى إقليم كردستان اليوم الأحد، بأن هزة أرضية بقوة 3.4 على مقياس ريختر ضربت مدينة خانقين بمحافظة ديالى.

 

وقالت المديرية فى بيان - حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) اليوم الأحد - إن "مركز الهزة يبعد نحو 11 كيلومترا عن قضاء خانقين"، مشيرة إلى أنها لم تسفر عن وقوع خسائر بشرية أو مادية .

 

يذكر أن العديد من مدن إقليم كردستان والمناطق المحاذية لحدود العراق الشرقية مع إيران تعرضت فى الآونة الأخيرة لهزات أرضية متعاقبة بعضها أسفر عن وقوع خسائر مادية وبشرية.

 

المزيد عن: هزة أرضية محافظة ديالي العراقية محافظة ديالي العراق
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