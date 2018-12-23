هزة أرضية بقوة 3.4 ريختر تضرب محافظة ديالي العراقية
الأحد 23/ديسمبر/2018 - 11:45 ص
وكالات
Advertisements
Advertisements
أفادت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي فى إقليم كردستان اليوم الأحد، بأن هزة أرضية بقوة 3.4 على مقياس ريختر ضربت مدينة
خانقين بمحافظة ديالى.
وقالت المديرية فى بيان - حسبما أفادت قناة
(السومرية نيوز) اليوم الأحد - إن "مركز الهزة يبعد نحو 11 كيلومترا عن قضاء خانقين"،
مشيرة إلى أنها لم تسفر عن وقوع خسائر بشرية أو مادية .
يذكر أن العديد من مدن إقليم كردستان والمناطق
المحاذية لحدود العراق الشرقية مع إيران تعرضت فى الآونة الأخيرة لهزات أرضية متعاقبة
بعضها أسفر عن وقوع خسائر مادية وبشرية.
المزيد عن: هزة أرضية محافظة ديالي العراقية محافظة ديالي العراق
Advertisements