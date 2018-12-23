لدواعٍ أمنية.. تأجيل سماع الشهود في إعادة محاكمة 7 متهمين في قضية ثأر أوسيم

أجلت الدائرة 23 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره إعادة محاكمة 7 متهمين في قضية ثأر بأوسيم، لجلسة 13 يناير المقبل للقرار السابق وتعذر إحضار المتهمين من محبسهم لدواعٍ أمنية.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشاريين عفيفي عبد الله المنوفي وخالد نصار وسكرتارية أيمن القاضي.





وكانت قد ألغت محكمة النقض حكم محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بالإعدام شنقا لـ12 متهماً، في قضية ثأر أوسيم، لقيامهم بقتل المجني عليه "يحيى عبد المنعم" عمداً مع سبق الإصرار، وشرعوا في قتل اثنين آخرين من بينهم طفل لوجود "خصومة ثأرية" بينهم.









وأمرت المحكمة أمرت بإحالة أوراق 12 متهماً إلى فضيلة المفتى لإبداء الرأي الشرعي تمهيداً لإعدامهم شنقاً، وهم زغلول سعد ومحسن زغلول وماجد حافظ وعماد جعفر وجعفر حنفى وماضي شوقي ومجدي شوقي (محبوسين)، وغيابيا لكل من عبد الحليم حافظ وسعد زغلول وسالم حافظ وهشام إبراهيم، وفتحى حسين، وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاشتراك في تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر وحازوا أسلحة نارية.





وأسفر التجمهر عن مقتل المجنى عليه "يحيى عبد المنعم" وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتله لوجود "خصومة ثأرية" بينهم، كما شرعوا لذات الغرض فى قتل اثنين آخرين من بينهم طفل.