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ضبط 7 عناصر إجرامية وبحوزتهم أسلحة بقصد التشاجر بأسيوط

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 11:41 ص
ضبط 7 عناصر إجرامية وبحوزتهم أسلحة بقصد التشاجر بأسيوط
حملة أمنية - أرشيفية
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هبة عبد الحفيظ
 
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ألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على 7 عناصر إجرامية بأسيوط لحيازتهم أسلحة نارية وبيضاء تم تجهيزها وإعدادها بقصد التشاجر.

وأكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة ثان أسيوط قيام بعض العناصر الإجرامية بمنطقة الوليدية بدائرة القسم؛ بتجهيز وإعداد أسلحة نارية وبيضاء بقصد استخدامها في مشاجرات بينهم بسبب خلافات الجوار.

وعقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام تم توجيه حملة لاستهدافهم وضبطهم، حيث تم ضبط "محمد. ع. أ" عامل، مسجل شقي خطر وبحوزته (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار)، "محمد. ع. م"، عامل، مسجل شقي خطر "سرقات عام"، سبق اتهامه في 70 قضية متنوعة وبحوزته (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار)، "حسن. م. م" سن 34، عامل، سبق اتهامه في 14 قضية "مخدرات، سلاح" وبحوزته (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار).

وكما ضبط "محمد. أ. ح"، عامل، سبق اتهامه في 7 قضايا "ضرب، سلاح" وبحوزته (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، سلاح أبيض "مطواة")، "عبدالرحمن. ع. ص" عامل، سبق اتهامه في 3 قضية "مخدرات، سلاح، ضرب" وبحوزته (فرد خرطوش )، و"محمد. ع. ح" عامل، سبق اتهامه في قضية "سلاح أبيض" وبحوزته (فرد خرطوش )، و"محمد. ع. ث" عامل وبحوزته سلاح أبيض "مطواة"؛ وجميعهم مقيمون بالوليدية بدائرة القسم.

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد استخدامها في المشاجرات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
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