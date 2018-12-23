مباراة الزمالك والقطن بث مباشر اليوم 23-12-2018 – كورة أون لاين Zamalek

تواجه مباراة الزمالك أمام القطن التشادي مشكلة في النقل التليفزيوني رغم اتفاق قناة أون سبورت على إذاعة اللقاء حصريًا في إياب دور ال٣٢ للكونفيدرالية الإفريقية غدًا بتشاد.





وتكمن المشكلة في عدم وجود معدات وسيارات بث وهو ما يصعب من نقل اللقاء حتى الآن رغم وجود محاولات قوية لحل الأمر حتى يتمكن الجمهور من متابعة اللقاء.





يذكر أن لقاء الذهاب بين الزمالك والقطن التشادي انتهى لمصلحة الأبيض بسباعية نظيفة على استاد بتروسبورت.





موعد مباراة الزمالك والقطن التشادي في الكونفدرالية الافريقية:-

القطن التشادي Vs الزمالك. البطولة : كأس الكونفيدرالية الأفريقية (دور الـ 32). القنوات الناقلة : أون سبورت 2 . الملعب : غير معروف . المعلق : حاتم بطيشة . نتيجة مباراة الذهاب : الزمالك (7-0) القطن التشادي.

موعد المباراة : 5:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 4:00 مساءاً بتوقيت مصر . 4:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 4:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 4:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 4:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 5:00 مساءاً بتوقيت العراق . 4:00 مساءاً بتوقيت السودان . 5:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 4:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 3:00 مساءاً بتوقيت تونس . 3:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 3:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 6:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 5:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 6:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 5:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 5:00 مساءاً بتوقيت قطر. 2:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 5:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 2:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .



برنامج الزمالك اليوم في تشاد





استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة السويسري كريستيان جروس على برنامج الفريق اليوم خلال وجوده في تشاد استعدادا لمواجهة القطن غدا في إياب دور الـ32 بالبطولة الكونفدرالية .





وتناول اللاعبون الغذاء في الحادية عشر والنصف صباحا بعدها سيلقي الجهاز الفني محاضرة على اللاعبين في الثانية ظهرا قبل خوض التدريب الختامي للفريق على ملعب إدريس محمد واياي بالعاصمة بنجامينا في تمام الساعة الثالثة عصرا وهو المران الذي سيسمح خلاله بحضور الإعلاميين لمدة ربع ساعة .





ويعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره القطن التشادي في تمام السابعة مساء اليوم وذلك في مقر فندق الحكام بتشاد وبحضور أيمن حافظ المنسق العام لفريق الكرة وأحمد زاهر المدير الإداري .



