اعتاد استنشاق رائحة "شرابه" يوميًا قبل النوم فأصيب بذبحة صدرية!

كلا منا لديه عادة خاصة به سواء سلبية او إيجابية، منها من يمثل الخطورة ومنها ما يبني صحة الجسم، فهناك الرياضة عادة صباحية جيدة للأشخاص ومن اعتاد على فعلها فقد حرص على جعل جسمه رياضي وصحي وخالي من الأمراض، وهناك من اعتاد على أكل أظافره المتعبة للمعدة والمسببة للأمراض وهناك من اعتاد ان يدخل السيجارة مع مشروب القهوة المفضل له كل صباح وهذا الامر يعد خطرا على المعدة ولكن الغريب على مسامعنا أن يعتاد شخص على استنشاق جوربه كل ليلة قبل لخلود للنوم، فما هي مخاطر ذلك العادة السيئة؟





رجلٌ يبلغ من العمر 37 عاما يدعي ميل بنغ، اعتاد استنشاق رائحة جواربه المتسخة كل ليلة قبل خلوده إلى النوم، وسرعان ما تحولت هذه العادة إلى مرض عضوي نُقل على خلفيته إلى مستشفى مقاطعة فوجيان الصينية.





أصيب بينغ بآلام شديدة في الصدر وبضيق في التنفس وبسعال مستمر وحين وصل بصعوبة إلى مستشفى مدينة تشانغتشو بمقاطعة فوجيان الصينية تم تشخيص حالته بـ"الذبحة الصدرية".





في البداية شك الأطباء في إصابة الشاب الصيني بالتهاب رئوي وبعد استمرار الفحوصات تم الكشف عن وجود عدوى فطرية خطيرة أصابت الرئتين، وحينها قرر الأطباء التعرف على عادات بينغ اليومية. واعترف بنغ للأطباء أنه أصبح مدمنا استنشاق جواربه التي يرتديها أثناء يومية الطويل. وأرجع الأطباء أسباب الإصابة إلى تأثير هذا الفطر على مناعته ولذا تطور المرض إلى الذبحة الصدرية.



