ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

اعتاد استنشاق رائحة "شرابه" يوميًا قبل النوم فأصيب بذبحة صدرية!

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 10:27 ص
اعتاد استنشاق رائحة شرابه يوميًا قبل النوم فأصيب بذبحة صدرية!
رائحة جوارب كريهة
طباعة
Advertisements
 
Advertisements
كلا منا لديه عادة خاصة به سواء سلبية او إيجابية، منها من يمثل الخطورة ومنها ما يبني صحة الجسم، فهناك الرياضة عادة صباحية جيدة للأشخاص ومن اعتاد على فعلها فقد حرص على جعل جسمه رياضي وصحي وخالي من الأمراض، وهناك من اعتاد على أكل أظافره المتعبة للمعدة والمسببة للأمراض وهناك من اعتاد ان يدخل السيجارة مع مشروب القهوة المفضل له كل صباح وهذا الامر يعد خطرا على المعدة ولكن الغريب على مسامعنا أن يعتاد شخص على استنشاق جوربه كل ليلة قبل لخلود للنوم، فما هي مخاطر ذلك العادة السيئة؟

رجلٌ يبلغ من العمر 37 عاما يدعي ميل بنغ، اعتاد استنشاق رائحة جواربه المتسخة كل ليلة قبل خلوده إلى النوم، وسرعان ما تحولت هذه العادة إلى مرض عضوي نُقل على خلفيته إلى مستشفى مقاطعة فوجيان الصينية.

أصيب بينغ بآلام شديدة في الصدر وبضيق في التنفس وبسعال مستمر وحين وصل بصعوبة إلى مستشفى مدينة تشانغتشو بمقاطعة فوجيان الصينية تم تشخيص حالته بـ"الذبحة الصدرية".

في البداية شك الأطباء في إصابة الشاب الصيني بالتهاب رئوي وبعد استمرار الفحوصات تم الكشف عن وجود عدوى فطرية خطيرة أصابت الرئتين، وحينها قرر الأطباء التعرف على عادات بينغ اليومية. واعترف بنغ للأطباء أنه أصبح مدمنا استنشاق جواربه التي يرتديها أثناء يومية الطويل. وأرجع الأطباء أسباب الإصابة إلى تأثير هذا الفطر على مناعته ولذا تطور المرض إلى الذبحة الصدرية.

وبعد فترات علاج ليست بالقصيرة أقر بينغ أمام الأطباء قائلا: "ربما الوقت قد حان لأتوقف عن استنشاق جواربي بعد ارتدائها ليوم كامل!".
المزيد عن: يشتم رائحة جواربه كل ليلة قبل النوم عادة سيئة قبل لنوم عادة سيئة ذبحة صدرية المرض
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
حرس الحدود
-
x
17:00
-
الانتاج الحربي
طلائع الجيش
-
x
19:30
-
النجوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
-
x
18:00
-
توتنهام هوتسبير
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
غرين بوفالوس - زامبيا
-
x
15:00
-
النادي الصفاقسي - تونس
نيو ستار دي دوالا - الكاميرون
-
x
16:00
-
الأهلي طرابلس - ليبيا
كوتون تشاد - تشاد
-
x
16:00
-
الزمالك - مصر
جينيراسيون فوت - السنغال
-
x
18:00
-
حسنية أكادير - المغرب
دوري أبطال أفريقيا 2019
جيما أبا جيفار - إثيوبيا
-
x
15:00
-
الأهلي - مصر
إتحاد طنجة - المغرب
-
x
17:00
-
شبيبة الساورة - الجزائر
أسيك ميموزا - ساحل العاج
-
x
18:00
-
الملعب المالي - مالي
الهلال - السودان
-
x
19:00
-
النادي الإفريقي - تونس
حوريا - غينيا
-
x
19:00
-
النصر - ليبيا
الدوري الإسباني
فالنسيا
-
x
13:00
-
هويسكا
ليجانيس
-
x
17:15
-
إشبيلية
الدوري الألماني
أوجسبورج
-
x
16:30
-
فولفسبورج
هوفنهايم
-
x
19:00
-
ماينز
الدوري الفرنسي
بوردو
-
x
18:00
-
أميان