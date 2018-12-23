قيادات "حماس" تلتقي وزير خارجية إيران في طهران

التقى عدد من قيادات حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وعلى رأسهم محمود الزهار، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في طهران.

وذكرت وكالة "سما" الفلسطينية، اليوم الأحد، أن "رئيس كتلة حماس في المجلس الفلسطيني، محمود الزهار، وعدد من أعضاء الكتلة، التقوا وزير الخارجية محمد جواد ظريف".

وأضافت الوكالة "الزهار كان التقي أمس السبت، رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني"، مشيرة إلى أن الزهار وجه دعوة إلى لاريجاني لزيارة قطاع غزة.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، دعا ظريف، في اتصال هاتفي أوائل الشهر الجاري، للتصدي لمشروع قرار أمريكي مقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة يدين المقاومة الفلسطينية وحركة "حماس".

وأعربت "حماس" عن إدانتها للقرار الأمريكي باستئناف فرض عقوبات ضد طهران، بعد بدء تنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مؤكدة "العقوبات تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وإضعاف عوامل ومقومات الصمود في مواجهة المشاريع والمخططات الأمريكية".