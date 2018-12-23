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عمرو أديب يرد على أستاذ جهاز عضمي: "الزمالك بيعمل إمساك"

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 10:39 ص
عمرو أديب يرد على أستاذ جهاز عضمي: الزمالك بيعمل إمساك
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الفجر الرياضي
 
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حل الدكتور سراج زكريا أستاذ الجهاز الهضمي، ضيفا على الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، للحديث حول أسباب أمراض اضطراب الجهاز الهضمي مثل "الإمساك".

وقال زكريا، إن هناك العديد من الأسباب وراء المعاناة من الإمساك مثل "التوتر والقولون العصبي"، فرد أديب متسائلاً: "إحنا عندنا توتر في إيه، إحنا زي الفل!".

ورد "زكريا"، ساخرًا: "الزمالك والحاجات دي"، فعلق أديب: "فعلاً الزمالك مسؤول عن الإمساك".

وتابع زكريا: "العيش الأبيض بيعمل إمساك وعدم شرب الميّة، القصة كلها مبقتش مقتصرة على كبار السن بقت في الشباب.. بسبب أن الشباب مكتوم وبيوصل معاه لشرخ بيجيب دم.. حلقة مفرغه".

الزمالك في مهمة سهلة أمام القطن التشادي بالكونفدرالية

يحل فريق الزمالك ضيفا على نظيره القطن التشادي في تمام الساعة الرابعة عصرا، ضمن مباريات الإياب لدور 32 من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

يدخل الزمالك لقاء اليوم بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفريق فوزا كبيرا على القطن التشادي بسباعية دون رد، في لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب بتروسبورت.

وحذر المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك لاعبيه من الاستهانة بها والاعتماد على نتيجة لقاء الذهاب، وتحقيق الفوز في لقاء اليوم لتأكيد جدارته بالتأهل لدور الـ32 مكرر من البطولة، كما حذر جروس لاعبي الأبيض من أرضية الملعب والحضور الجماهيري حيث سيكون لهما تأثير على المباراة حيث يعتبرهما دافعًا قوياً للمنافس لتحقيق نتيجة إيجابية.

وقرر جروس إراحة عدد من لاعبى الزمالك في لقاء اليوم وعلى رأسهم الثنائي محمود جنش حارس مرمى الفريق وطارق حامد لاعب الوسط بعد استبعادهما من قائمة السفر .

التشكيل المتوقع للزمالك أمام القطن التشادي:-

حراسة المرمى: عماد السيد

الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة 

الوسط: محمد إبراهيم وفرجانى ساسى وأوباما وإبراهيم حسن وكهربا 

الهجوم: كاسونجو 


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