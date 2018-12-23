السيطرة على حريق سيارة محملة بالسولار في مؤسسة الزكاة بالمرج

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نجحت الحماية المدنية في القاهرة، في السيطرة على حريق ضخم التهم سيارة محملة بالسولار، في منطقة مؤسسة الزكاة بالمرج.



وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق ضخم داخل سيارة وتنك سولار بالقرب من مؤسسة الزكاة وعلى الفور تم الدفع بـ12 سيارة إطفاء لإخماده، وتقوم قوات الحماية المدنية حاليا بمحاصرة النيران.



وأشار الفحص المبدئي إلى أن الحريق نشب أثناء قيام سيارة نقل بالتزود بالوقود، وامتدت النيران إلى سيارات أخرى.