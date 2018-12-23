حكايات اليوم..تأميم ممتلكات الأجانب في مصر.. وتدشين سد أسوان

شهدت جميع بلدان العالم، في مثل هذا اليوم 23 ديسمبر، أحداث عالمية مؤثرة، وذكريات جمة، بعضها توج بالاحتفال كالأحداث السعيدة والمواليد، والاحتفالات الهامة، والبعض الآخر خيم عليه الحزن، كالأحداث الحزينة والوفيات، وفي ذكرى الحدث، يستعيد الجميع تلك الذكريات، ومن بينها؛ انعقاد أول مجلس نيابي مصري، وتدشين سد أسوان في مصر.

تدشين سد أسوان في مصر

وفي مثل هذا اليوم 23 ديسمبر من عام 1912م، تدشين سد أسوان في مصر، حيث بدأ العمل على إنشاءه في مدينة أسوان في جنوب مصر في الفترة ما بين 1899 و 1906.

وضع حجر أساسه الخديوى عباس حلمي الثاني واُفتتح قي عهده، ويبعد خزان أسوان 946 كيلومتر عن قناطر الدلتا المعروفة بالقناطر الخيرية.

وكان سد أسوان القديم هو أول سد يُبنى بهذا الحجم وأكبر سد مُشيَّد في العالم آنذاك، ثم تم تعليته في عام 1912؛ ثم التعلية الثانية في عام 1926 ليقوم بحجز المياه أثناء فيضان النيل حيث يتم تصريف المياه بالكميات اللازمة للري خلال فترة التحاريق.

انعقاد أول مجلس نيابي مصري

وفي مثل هذا اليوم 23 ديسمبر من عام 1881م، ذكرى الدعوة لانعقاد أول مجلس نيابي مصري بعهد الخديوي توفيق، وافتتحت جلسات المجلس، بمطالبة الحكومة بتقديم مشروع القانون الأساسي، وصدر الأمر العالي به في 7 فبراير من نفس ذات العام.

"عبد الناصر" يعلن تأميم كل ممتلكات الأجانب

وفي مثل هذا اليوم 23 ديسمبر من عام 1961م، أعلن الرئيس المصري جمال عبد الناصر تأميم كل ممتلكات الأجانب ويمنع دخول الفرنسيين إلى مصر بعد اعتقال أربعة منهم بتهمة التجسس والتآمر عليه.

اعتقال سعد زغلول ورفاقه

كما اعتقلت السلطات الإنجليزية، سعد زغلول ورفاقه وتنفيهم إلى جزيرة سيشيل، في 1921م، وهو زعيم وقائد ثورة 1919 في مصر وأحد الزعماء المصريين التاريخيين.

عبد العزيز فهمي

ولد السياسي والشاعر المصري عبد العزيز فهمي، في مثل هذا اليوم 23 ديسمبر من عام 1870م.

وكان عبد العزيز فهمي، قاضٍ ومحامٍ وسياسي وشاعر مصري من أعلام الحركة الوطنية المصرية في الثلث الأول من القرن العشرين.

عزت القمحاوي

كما ولد الروائي المصري عزت القمحاويفي مثل هذا اليوم 23 ديسمبر من عام 1960م، وأصدر ثلاثة عشر كتابا أدبيا حتى الآن منها ست روايات، ثلاث مجموعات قصص قصيرة، وكتابان نصوص.

محمود حافظ

فيما رحل العالم المصري في علم الحشرات محمود حافظ في 2011م، وكان الرئيس السابق لكلا المجمع العلمي المصري ومجمع اللغة العربية بالقاهرة.

فهو أول مصري يحصل على شهادات الدكتوراه في علم الحشرات، وثاني مصري يجمع بين رئاسة مجمع اللغة العربية والمجمع العلمي بعد عميد الأدب العربي طه حسين.