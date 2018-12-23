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وزير الإعلام اليمني: ميليشيات الحوثى تحاول التغطية على هزائمها

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 10:34 ص
وزير الإعلام اليمني: ميليشيات الحوثى تحاول التغطية على هزائمها
وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني
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وكالات
 
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أعلن وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى أن الميليشيا الحوثية تحاول التغطية على هزائمها فى مختلف الجبهات، واصطناع البطولات الوهمية، ومنها سيطرتها على صرواح ومأرب، مشيرا إلى أن الميليشيا حاولت التسلل لمواقع الجيش وزجت بالمئات من عناصرها فى هجمات انتحارية وتكبدت خسائر فادحة.

 

وقال الإريانى - على موقع التدوينات الصغيرة ( تويتر ) ، وفقا لقناة ( العربية ) الإخبارية اليوم (الأحد) - " إن مأرب التاريخ والحضارة والبطولة والتضحية والفداء هى أول من وقفت فى وجه انقلاب الميليشيا الحوثية، وضحَّت بخيرة رجالها وفلذات أكبادها فى التصدى، وستبقى عصية على الميليشيا الحوثية والمشروع الإيرانى فى اليمن والمنطقة، وستكون بوابة النصر على المشروع الحوثى الكهنوتى المتخلف".

 

وكان مصدر عسكرى قد أفاد أن ميليشيات الحوثى الانقلابية حاولت قبل يومين التسلل إلى بعض المواقع فى جبهة صرواح غرب مأرب، إلا أنها فشلت فى تحقيق أى تقدم بالرغم من الحشود التى جمعتها منذ أيام.

 

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