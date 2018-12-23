تعرف علي شروط الجوازات للإبلاغ عن تغيب العمالة المنزلية





أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن خدمة تسجيل بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية تنفذ إلكترونياً من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر"، مشيرة إلى أنه يشترط للاستفادة من هذه الخدمة أن تكون هوية مقيم للعامل سارية المفعول، وأن يكون البلاغ لمرة واحدة فقط لكل عامل، وألا تكون هناك تأشيرة خروج نهائي صادرة للعامل.





وذكرت الجوازات، أن المدة المقررة نظاماً والتي يمكن من خلالها لصاحب العمل إلغاء بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية الخاصة به هو (15) يوماً فقط من تاريخ تسجيل البلاغ ، مؤكدة بأنه لا يمكن لصاحب العمل إلغاء بلاغ التغيب من "أبشر" وإنما بمراجعة إدارة الوافدين خلال مدة الـ (15) يوماً.





وبينت الجوازات، أنه عند تجاوز البلاغ الـ(15) يوماً لا يمكن إلغاؤه نهائياً، ويحوّل المقيم إلى قائمة المراقبة ويرحل ويمنع من دخول المملكة، حيث يعد بقاؤه مخالفة لنظام الإقامة في البلاد.​



