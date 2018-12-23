يلا شوت الجديد بث مباشر مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار Al Ahly | مباراة الأهلي بث مباشر ON Sports HD | مباريات كورة لايف

يصطدم النادي الأهلي المصري، مساء اليوم الأحد، بنظيره جيما الإثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





ويتطلع الأهلي للعودة للقاهرة بتأشيرة التأهل لدوري المجموعات في البطولة التي صعد بطل مصر لنهائي آخر نسختين فيها، لكنه خسر اللقب مرة أمام الوداد المغربي، والثانية أمام الترجي التونسي.





ويسعى الأهلي للهروب من مفاجآت الصغار أمام الفريق الإثيوبي خاصة وأن نتيجة مباراة الذهاب ببرج العرب انتهت بفوز الأهلي بثنائية نظيفة فقط؛ ما يعني أن المارد الأحمر مُطالبٌ بالحفاظ على شباكه نظيفة حتى يتفادى مفاجآت الفريق الإثيوبي الذي يتسلّح بعاملي الأرض والجمهور.





ويعيش الأهلي فترة تألق محليًّا بعد اقتناص 4 انتصارات متتالية، إذ يحتل الأحمر المركز السادس في ترتيب الدوري المصري الممتاز ويتبقى له 6 مؤجلات.





وسافر الأهلي إلى إثيوبيا بقائمة تضم 19 لاعبًا هم: شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وعلي لطفي – أحمد فتحي وعلي معلول ومحمد هاني وأيمن أشرف وساليف كوليبالي – حسام عاشور وإسلام محارب وهشام محمد وكريم نيدفيد وأحمد حمودي وعمرو السولية وناصر ماهر وميدو جابر ومحمد شريف – مروان محسن ووليد أزارو.





الموعد والقناة الناقلة لمباراة الاهلي وجيما الاثيوبي في ابطال افريقيا





جيما أبا جيفار Vs الأهلي.

البطولة : دوري أبطال أفريقيا (الدور الثاني (مباراة اياب)).

القنوات الناقلة : ON Sport 1 (أون سبورت) .

الملعب : ستاد أديس أبابا .

المعلق : أيمن الكاشف .

نتيجة مباراة الذهاب : الأهلي (2-0) جيما أبا جيفار.





موعد المباراة :

4:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

3:00 مساءاً بتوقيت مصر .

3:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

3:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

3:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

3:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

4:00 مساءاً بتوقيت العراق .

3:00 مساءاً بتوقيت السودان .

4:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

3:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

2:00 مساءاً بتوقيت تونس .

2:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

2:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

5:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

4:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

5:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

4:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

4:00 مساءاً بتوقيت قطر.

1:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

4:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

1:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





تنطلق المباراة في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السعودية، ومن المقرر أن تنقل قناة “أون سبورت” اللقاء على الهواء مُباشرة بعدما حصلت القناة على حقوق بث المباراة، حيث سيكون هناك ستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدَها، مع وجود تغطية شاملة.