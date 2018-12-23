حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدرات
الأحد 23/ديسمبر/2018 - 10:27 ص
كريم المنجي
Advertisements
Advertisements
شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامة الآخرين، وتم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية.
وعززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور، لمنع ظهور أي كثافات مرورية.
وعززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور، لمنع ظهور أي كثافات مرورية.
المزيد عن: منع القيادة تحت تأثير المخدر حوادث الفجر حملات مكثفة علي الطرق السريعة الحد من الحوادث اخبار الحوادث
Advertisements