ألبوم "فوق السما" لنبيل شعيل يحصد نجاحه عبر المتاجر الرقمية

يحصد الفنان الكويتي نبيل شعيل أصداء ألبومه الجديد "فرق السما" الذي طرحه مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى بالتعاون مع شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات.

وتحقق أغاني الألبوم رواجًا واسعًا في بلدان الخليج العربي حيث تتصدّر المراتب الأولى عبر أثير الإذاعات وفي قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا عبر موقع "يوتيوب".

الألبوم يضم باقة من الأغاني المنوعة التي يتعاون فيها شعيل مع نخبة من الشعراء، الملحنين والموسيقيين وهي، "فرق السما"، "مو قليل"، "المحبة"، "يسألونك"، "الله عليك" و"لجام".

الجدير ذكره أن "روتانا" شنّت عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي حملة واسعة رافقت إصدار الألبوم الذي طال انتظاره من الجمهور ومحبّي نبيل شعيل.