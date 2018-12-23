ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ألبوم "فوق السما" لنبيل شعيل يحصد نجاحه عبر المتاجر الرقمية

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 10:19 ص
ألبوم فوق السما لنبيل شعيل يحصد نجاحه عبر المتاجر الرقمية
نبيل مشعل
طباعة
Advertisements
الفجر الفنى
 
Advertisements

 يحصد الفنان الكويتي نبيل شعيل أصداء ألبومه الجديد "فرق السما" الذي طرحه مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى بالتعاون مع شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات.

وتحقق أغاني الألبوم رواجًا واسعًا في بلدان الخليج العربي حيث تتصدّر المراتب الأولى عبر أثير الإذاعات وفي قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا عبر موقع "يوتيوب".

الألبوم يضم باقة من الأغاني المنوعة التي يتعاون فيها شعيل مع نخبة من الشعراء، الملحنين والموسيقيين وهي، "فرق السما"، "مو قليل"، "المحبة"، "يسألونك"، "الله عليك" و"لجام".

الجدير ذكره أن "روتانا" شنّت عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي حملة واسعة رافقت إصدار الألبوم الذي طال انتظاره من الجمهور ومحبّي نبيل شعيل.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
حرس الحدود
-
x
17:00
-
الانتاج الحربي
طلائع الجيش
-
x
19:30
-
النجوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
-
x
18:00
-
توتنهام هوتسبير
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
غرين بوفالوس - زامبيا
-
x
15:00
-
النادي الصفاقسي - تونس
نيو ستار دي دوالا - الكاميرون
-
x
16:00
-
الأهلي طرابلس - ليبيا
كوتون تشاد - تشاد
-
x
16:00
-
الزمالك - مصر
جينيراسيون فوت - السنغال
-
x
18:00
-
حسنية أكادير - المغرب
دوري أبطال أفريقيا 2019
جيما أبا جيفار - إثيوبيا
-
x
15:00
-
الأهلي - مصر
إتحاد طنجة - المغرب
-
x
17:00
-
شبيبة الساورة - الجزائر
أسيك ميموزا - ساحل العاج
-
x
18:00
-
الملعب المالي - مالي
الهلال - السودان
-
x
19:00
-
النادي الإفريقي - تونس
حوريا - غينيا
-
x
19:00
-
النصر - ليبيا
الدوري الإسباني
فالنسيا
-
x
13:00
-
هويسكا
ليجانيس
-
x
17:15
-
إشبيلية
الدوري الألماني
أوجسبورج
-
x
16:30
-
فولفسبورج
هوفنهايم
-
x
19:00
-
ماينز
الدوري الفرنسي
بوردو
-
x
18:00
-
أميان