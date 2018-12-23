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عاجل - السعودية| التعليم تحذر من يقوم بجمع تبرعات

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 10:23 ص
عاجل - السعودية| التعليم تحذر من يقوم بجمع تبرعات
صورة أرشيفية
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اية حمروشي
 
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أعلنت وزارة التعليم في تحذير للمواطنين، عن جمع التبرعات سواء العينية أو النقدية في المدارس وغيرها من أي جهة كانت ولأي غرض كان، إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة من جهات الاختصاص.

وبشأن التعميم الموجه من وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى إلى جميع القطاعات وإدارات التعليم، فإن المخالفين لهذه التعليمات معرضون للمساءلة.

وأكدت وزارة التعليم، أن قرارها يأتي لإيقاف مثل هذه الممارسات داخل المؤسسات التعليمية؛ خشية أن تستغل هذه الأموال في أعمال غير التي خصصت من أجلها.

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