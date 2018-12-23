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طالبة بالقليوبية تكتشف إنتاج الكهرباء من النفايات "غير العضوية"

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 10:19 ص
طالبة بالقليوبية تكتشف إنتاج الكهرباء من النفايات غير العضوية
الطالبة شروق محمود محمد
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محمد نبيل
 
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توصلت الطالبة شروق محمود محمد، بالصف الثانى بمدرسة الشهيد علاء أبوسليم الثانوية للبنات بقليوب، إلى اكتشاف جديد للاستفادة من النفايات "غير العضوية".

وأكدت أنه يمكن معالجة الاحتباس الحرارى والحفاظ على البيئة، والاستفادة من نواتج عملية الاحتراق والتبريد للنفايات غير العضوية.

وتابعت شروق خلال مراحل مشروعها، أنه يمكن حماية البيئة من التلوث بدرجة كبيرة، موضحة أنه يتم التخلص من هذه النفايات بطريقة غير آمنة تتمثل في دفنها وهذه الطريقة قد تنتج عنها المخاطر الوخيمة خاصة إذا تسربت إليها المياه الجوفية فقد تحدث الانفجارات الشديدة.

وأضافت شروق، أن المشروع الذى عرضته خلال معرض العلوم والتكنولوجيا الذى نظمته مديرية التعليم بالقليوبية، يعتمد في مراحله المختلفة على حرق وتبريد المخلفات غير العضوية ومنها "الورق، والكرتون وغيرهما"، داخل جهاز هرمى انتهت من وضع التصور اللازم له، موضحة أنها تستخدم خلال مراحل الحرق والتبريد غاز سوبر أكسيد البوتاسيوم، لإنتاج "الأكسجين"، من غاز "ثانى أكسيد الكربون" الناتج عن عملية احتراق المخلفات.

وأشارت إلى أنه يمكن إجراء عملية التنقية اللازمة لغاز "الأكسجين" وإعادة استخدامه فى مزارع الأسماك، فضلا عن إمكانية إنتاج وتوليد الكهرباء من الحرارة الناتجة عن الاحتراق باستقبالها على الألواح الزجاجية، أو باستخدام بخار الماء الناتج من عملية الاحتراق للنفايات، مشيرة إلى أن مشروعها يتضمن أيضا الاستفادة من "الرماد" الناتج عن عملية الاحتراق فى تصنيع مواد التنظيف، بالإضافة إلى توجيهه أيضا للتربة الزراعية لتحسين فرص نمو النباتات بالحقول الزراعية.

المزيد عن: مصر انتاج القليوبية اخبار
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