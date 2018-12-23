يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الاهلي وجيما الاثيوبي بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

تقرر أن يرتدي الأهلي "قميص أحمر وشورت أزرق وجورب أحمر"، ويرتدى حارس المرمى اللون الأسود بالكامل، فيما يرتدى فريق «جيما» اللون الأبيض بالكامل، وحارس مرماه اللون الفسفورى، كما تم الاتفاق على حضور الفريقين إلى ملعب المباراة قبل بدايتها بساعة ونصف.





ويحل فريق الأهلي في الثالثة من عصر اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة ضيفاً ثقيلاً على فريق جيما الأثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا وهي المباراة التى يُديرها طاقم تحكيم صومالى بقيادة حسن محمد حاجى ويعاونه حمزة حاجى أبدى محمد نور.





ومن المقرر أن تنقل قناة "أون سبورت" مباراة الاهلي وجيما على الهواء مُباشرة بعدما حصلت القناة على حقوق بث المباراة حيث سيكون هناك ستوديو تحليلي قبل وبعد المباراة مع وجود تغطية شاملة للقاء المرتقب.





ويتطلع بطل مصر للعودة للقاهرة بتأشيرة التأهل لدوري المجموعات في البطولة الت صعد بطل مصر لنهائي أخر نسختين فيها لكنه خسر اللقب مرة أمام الوداد المغربي والثانية أمام الترجي التونسي.





ويسعى الأهلي للهروب من مفاجآت الصغار أمام الفريق الأثيوبي خاصة وأن نتيجة مباراة الذهاب ببرج العرب ليست مُطمأنة للغاية فقد فاز الأهلي بثنائية نظيفة فقط الأمر الذى يُعني أن المارد الأحمر مُطالب بالحفاظ على شباكه نظيفة حتى يتفادى مفاجآت الفريق الأثيوبي الذى يتسلّح بعاملي الأرض والجمهور بجانب الظروف المناخية الصعبة وأهمها نقص الأوكسجين لإسقاط المارد الأهلاوي.





وسافر الأهلي إلى أثيوبيا بقائمة تضم 19 لاعباً هم: شريف إكرامى، ومحمد الشناوى، وعلى لطفى - أحمد فتحى وعلى معلول ومحمد هانى وأيمن أشرف وساليف كوليبالى -حسام عاشور وإسلام محارب وهشام محمد وكريم نيدفيد وأحمد حمودى وعمرو السولية وناصر ماهر وميدو جابر ومحمد شريف - مروان محسن ووليد أزارو.





ورغم اصطحاب محمد يوسف المدير الفني المؤقت للثنائي المُصاب على معلول وأحمد فتحي بعد تماثله للشفاء من الإصابة الأخيرة إلا أن الدلائل تشير إلى أن المدير الفني لن يدفع بعلي معلول في لقاء اليوم خوفاً من تفاقم إصابته التى أبعدته عن مباريات الفريق عدة أسابيع ماضية .





وتشير الدلائل إلى أن المدير الفني سيدفع بأحمد فتحي ويبدو التشكيل الأقرب للأهلي في لقاء اليوم هو : شريف اكرامي ، كوليبالي ، محمد هانى، أيمن أشرف، وأحمد فتحى ، عمرو السولية، كريم نيدفيد، محمد شريف، ميدو جابر ، ناصر ماهر ومروان محسن.





في المقابل، قال المدير الفني لفريق جيما الإثيوبي أن لاعبيه جاهزون لتقديم عرض قوي أمام العملاق المصري ، مُتابعاً في تصريحات قبل لقاء اليوم: لعبنا مباراة قوية أمام الأهلي في دور الذهاب ببرج العرب وسنعلب بهجومية أكثر ونغير طريقة اللعب في لقاء اليوم ، موضحاً :" كنا نلعب بقوة مع نادي القرن في برج العرب وخسرنا بهدفين فقط وواثقون من تقديم عرض قوي على أرضنا اليوم لأننا قبلنا التحدي وواثقون في قدراتنا ، وشدد مدرب جيما على أن فريقه لا يملك الخبرة الكافية نظرا لمشاركته لأول مرة في هذا الدور، لكن فريقه يملك الحماس الكافي لأحراج بطل مصر بل والإطاحة به من البطولة الافريقية.