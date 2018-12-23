يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وجيما أبا اليوم وتردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي مجانا

مشاهدة مباراة الاهلي وجيما اليوم بث مباشر يلا شوت، حيث مشاهدة مباراة الاهلي اليوم ضد جيما الإثيوبي،تأتي ضمن مباريات الإياب من الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا 2018/2019، ومشاهدة مباراة الاهلي وجيما أبا اليوم، يدخلها الاهلي وهو الأقرب من التأهل بعد الفوز الذي حققه المارد الأحمر في مباراة الذهاب، لكن كل الأمور تبقي مفتوحة بين الجانبين، كما سنقدم لكم القنوات المفتوحة الناقلة لمشاهدة مباراة الاهلي وجيما أبا مباشرة، وموعد وتوقيت بداية مشاهدة ماتش الاهلي اليوم.





يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وجيما أبا اليوم

كانت نتيجة مشاهدة مباراة الاهلي وجيما أبا في مباراة الذهاب،ـ انتهت بفوز نادي الاهلي المصري بنتيجة هدفين دون رد، مما يجعل المارد الأحمر هو الأقرب من التأهل إلى الدور القادم من دوري الأبطال، حيث تكفيه نتيجة التعادل، وحتي الهزيمة بفارق هدف، سيكون الاهلي هو المتأهل إلى الدور القادم، وفي المقابل الفريق الإثيوبي مطالب من خلال مباراة الاهلي بتحقيق نتيجة الفوز بفارق ثلاثة أهداف، من أجل التأهل إلى الدور القادم.





توقيت مشاهدة مباراة الاهلي وجيما أبا اليوم يلا شوت الجديد

بداية مشاهدة مباراة الاهلي وجيما أبا اليوم الأحد 23-12-2018، سيكون ابتداء من الساعة الواحدة زولا بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف نفس توقيت لندن، وفي الساعة الثالثة زولا بتوقيت مصر المحلي، وفي الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.





القنوات المفتوحة الناقلة لمشاهدة مباراة الاهلي وجيما أبا مباشرة

القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وجيما أبا مباشرة، ستكون هي مجموعة قنوات أون سبورت المصرية المفتوحة على النايل سات، التي أعلنت أنها ستكون القناة الناقلة لمباراة الاهلي اليوم مجانا ضد جيما، وستعرض مشاهدة لقاء الاهلي اليوم، عبر قناة أون سبورت HD، ومن هنا تجدون تردد قناة أون سبورت المفتوحة، وتما الإعلان انه سيتواجد في التعليق على مشاهدة مباراة الاهلي وجيما أبا اليوم، المعلق ايمن الكاشف.





تردد قناة أون سبورت المفتوحة

في هذه الفقرة سنعرض عليكم احدث تردد قناة أون سبورت hd المفتوحة، وهي القناة الناقلة لمباراة الاهلي مجانا اليوم.

القناة اون سبورت HD القمر الصناعي النايل سات التردد 10853 الاستقطاب افقي معدل الترميز 27500 التصحيح 3/4 التشفير قناة مفتوحة

في هذه الفقرة إليكم فيديو بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وجيما أبا اليوم في دوري أبطال إفريقيا، وكل ما عليكم هو العودة إلينا قبل المباراة من أجل متابعة المباراة.