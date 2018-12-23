إنبي: لا نية لشراء عصام الحضري وباسم مرسي

كشف زكريا السيد نائب رئيس نادي إنبي عن حقيقة تفاوض ناديه لشراء عصام الحضري حارس مرمى الإسماعيلي وباسم مرسي مهاجم الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.





وشدد نائب رئيس إنبي في تصريحات لبرنامج "ساعة مع شوبير" على أن إدارة ناديه لم تفاوض عصام الحضري وباسم مرسي لضمهما في يناير.





وأعلن زكريا السيد شروط إدارة ناديه لرحيل حمدي فتحي لاعب الفريق إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.





وأوضح زكريا السيد في تصريحات لبرنامج "ساعة مع شوبير" أن إنبي لن يترد حمدي فتحي إلا بعد الاطمئنان على هذا المركز وتدعيمه ببدلاء مميزين خلفًا للاعب.





وأضاف زكريا السيد أن إنبي لا يمانع رحيل حمدي فتحي لاعب الوسط إذا كان المقابل المادي مناسب للنادي واللاعب بالإضافة إلى تعويضه ببدلاء مميزين.





وتابع أن إنبي تطور مع المدرب على ماهر وظهر بصورة جيدة أمام إنبي خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.



















